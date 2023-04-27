İktisat Kongresi binasına ilk ziyaret: "İzmir'e yakıştı"

Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 29-30 Nisan'da "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacak olan İzmir İktisat Kongresi, kongrenin yüzyıl önce toplandığı alanda yapılan yeni binasında gerçekleştirilecek. "Türkiye Yüzyılı"nın ekonomi politikalarına yön vermesi ve bir yol haritası belirlenmesi beklenen kongrenin yapılacağı yeni bina, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından ziyaret edildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile birlikte kongre binasında incelemelerde bulunan Yıldırım, binayı gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





"TÜRKİYE YÜZYILI'NA YÖNELİK MESAJLARI BURADA TÜM TÜRKİYE'YE VERMEK HEDEFİNDEYİZ"

Binanın İzmir'e yakıştığını ifade eden Binali Yıldırım, "Bu gördüğünüz binanın yerinde hiçbir şey yoktu. 1979 yılında ne yazık ki Cumhuriyet daha kurulmadan önce 17-27 Şubat 1923 senesinde gerçekleştirilen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kazım Karabekir Paşa'nın katıldığı, 3 bin delegenin beklendiği bu kongre binası kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir'in en önemli tarihi yapılarından olmasına rağmen yıkılmış ve yerine park yapılmış. Zaman zaman İzmir İktisat Kongresi başka mekanlarda yapıldı. Ancak bu kongrenin yaşayan bir yeri olmasını istedik.

Kongrenin ilk defa yapıldığı yeri aslına uygun olarak yapma kararı aldık. Sağ olsun Vali Yavuz Selim Köşger'in de çabalarıyla kısa bir sürede büyük bir gayretle dış mekanı tamamen orijinaline uygun olarak, içeride de konferans salonuyla ve diğer imkanları, sosyal alanlarıyla tamamlandı. Yarın da Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde bir açılış yapılacak ve akşam davetlilere gösterilecek. Daha sonra da Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle de cumartesi günü kongre başlayacak. Aslında deprem dolayısıyla yapamamıştık, ertelenmişti bu açılış.

Şimdi bu kongreyi asıl kendi mekanında Cumhuriyetin 100. yılına uygun olarak hem o günkü kongre binasını yaşatmak hem de Türkiye Yüzyılı'na yönelik mesajları burada İzmirlilere ve tüm Türkiye'ye vermek hedefindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir eser oldu, İzmir'e yakıştı" açıklamasında bulundu.