“İzmir’in Atatürkçü seçmeni rahatsız”

28. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Milletvekili adayları ve İl Başkanı, seçim çalışmaları kapsamında Yeni Asır'ı ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve Haber Müdürü Fatih Şendil ile görüşen MHP İzmir Milletvekili adayları Hasan Kalyoncu, Tamer Osmanağaoğlu, Doç. Dr. Abdülkadir Bektaş, Op. Dr. Cihan Aslan, Bahadır Bumin Özarslan ve İl Başkanı Veysel Şahin, seçim süreciyle ilgili çalışmalarını, İzmir'de gördükleri sorunları ve CHP'nin İzmir adaylarıyla ilgili eleştirilerini aktardı.

'FARKLI BİR HAVA VAR'

CHP İzmir seçmeninin rahatsız olduğunu ifade eden Hasan Kalyoncu, "Kemalizm'e ırkçılık diyen, Atatürk düşmanı Yüksel Taşkın'ı getirip İzmir'de 1. sıra adayı yaptılar. Özellikle ulusalcı ve Atatürkçü olan CHP seçmeni bundan çok rahatsız. Bunun yanında CHP Genel Merkezi'nin uygulamalarından ve CHP'nin HDP söylemlerini almasından da rahatsızlıkları var. Onun için İzmir'de farklı bir hava var. Türk milletinin lehine olan her şeyin yanındayız, aleyhine olan şeylerin de karşısındayız. Kirliliğin her türüne karşıyız. Hava, su, çevre, siyasi kirlilik. Bütün çöplerin geri dönüşüme gönderilip alanların temizlenmesinden yanayız" dedi.

'İZMİRLİ ARTIK İŞİN FARKINDA'

İzmir'de Atatürk'ü bir maske olarak kullanan bir kesimin bulunduğunu ve gerçek Atatürkçü, ulusalcı, samimi vatandaşların duygularını sömürüp oylarını aldıklarını dile getiren Tamer Osmanağaoğlu, "Bugünkü CHP, Atatürk'ün zihniyetinden tamamen kopmuştur ve uzaklaşmıştır. Atatürk'ün annesini emanet ettiği, Kurtuluş Savaşı'nda uğruna mücadele başlattığı İzmir'de Atatürkçülük sadece bir maskedir. Bunu organize eden insanlara baktığınızda çok net görebiliyorsunuz. Tunç Soyer ve ekibi, Yüksel Taşkın, Atatürk'e diktatör diyebilecek kadar hadsiz ve cahil. İzmirli artık işin farkında. İzmir benim hiç şüphem yok ki bu Atatürk düşmanlarını cezalandıracak" dedi.

"İZMİR'DE KOMİK BİR TABLO VAR"

GEÇEN seçimde İstanbul'da 16. sıradan aday gösterilen ve seçilemeyen aynı zamanda Rize Pazar doğumlu olan Yüksel Taşkın'ın İzmir'de 1. sıradan sunulmasına da değinen MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir milletvekili adayı Bahadır Bumin Özarslan da, "İzmir'deki duruma baktığımızda komik bir tablo görüyoruz. 1. bölge 1. sıra adayı Taraf Gazetesi yazarı Yüksel Taşkın, 2. bölge 2. sıra adayı Taraf Gazetesi'nde planlanmış ve uygulanan Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarının mağduru Tuncay Özkan" diye konuştu.

'MASADA KONUŞULANLAR VATANDAŞTAN GİZLENİYOR'

PARTİLERİNİN sunduğu bütün adayların Türkiye sevdalısı olduğunu söyleyen Op. Dr. Cihan Aslan da, "Bizim milletvekili adaylarımızın hepsi ülkesine, devletine, vatanına, milletine bağlı kişilerdir. Bunlar teşkilatımız ve genel başkanımız tarafından çok iyi incelendi. İçerisinde FETÖ ve PKK sızıntısı yok. Peki CHP'nin adaylarını kendileri mi belirliyor yoksa belli merkezlerden mi belirleniyor? Masada konuşulanlar, vatandaşımızdan niye gizleniyor" dedi.

"CHP'NİN DÜŞTÜĞÜ DURUM BENİ ÜZÜYOR"

ÜLKÜCÜ hareketin her zaman vatanperver, cumhuriyetin kurucu ilkelerine bağlı, özünde Atatürkçü insanlar yetiştirdiğini belirten Doç. Dr. Abdülkadir Bektaş ise, "Bir makine gibi, bir fabrika gibi vatanını milletini seven insanlar yetiştiriyoruz. Atatürk'ün kurucu olduğu parti olarak nitelendirilen CHP'nin düştüğü durum beni çok üzüyor. Ülkemizin her türlü fikre ihtiyacı var" dedi.

ERCAN AKGÜN