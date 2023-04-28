  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir AK Partili Hızal’dan İzmir'de büyükşehir otoparkına asılan Kılıçdaroğlu posterine tepki

AK Partili Hızal’dan İzmir'de büyükşehir otoparkına asılan Kılıçdaroğlu posterine tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, büyükşehir belediyesine ait katlı otoparka, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun posterinin asılmasına tepki gösterdi.

28.04.2023, 15:18 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023, 15:20

AK Partili Hızal’dan İzmir’de büyükşehir otoparkına asılan Kılıçdaroğlu posterine tepki

İzmir'de siyasi partilerin seçim mesaileri tam gaz devam ederken CHP'nin, İzmir Büyükşehir'e ait bir otoparka Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asması tepki çekti.



Son olarak AK Parti cephesinden CHP'ye bir tepki geldi. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait katlı otoparka, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterini asılmasına ''Burası kamusal alan! Parti binanız değil!'' diyerek tepki gösterdi.

izmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çankaya Katlı Otopark'a asılan Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan AK Partili Hızal şu ifadeleri kullandı: Tüm İzmirlilere ait olan Çankaya Katlı Otoparkı. Burası kamusal alan! Parti binanız değil!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA