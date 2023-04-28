Ceyda’nın katiline 18 yıl hapis

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Ceyda Yüksel, Facebook'tan tanıştığı 43 yaşındaki Serkan Dindar'ın daveti üzerine gittiği İzmir'de hayatını kaybetti. Bornova ilçesinde, evinde cam kesikleri içinde cesedi bulunan Ceyda Yüksel'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanan Serkan Dindar, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polise, 20 Ağustos 2020 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam sesleri geldiği ihbar edildi. Adrese giden polis, daireye girdiğinde, Ceyda Yüksel'i ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından Ceyda'nın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Dindar ise olayı hatırlamadığını söyledi.

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Yüksel'in, Dindar ile sosyal medyada aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Dindar hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

'UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK' SUÇUNDAN CEZA VERİLMEDİ

İzmir 6'ncı Ceza Mahkemesi'ndeki davanın geçen 2 Mart'ta görülen duruşmasında savcı mütalaasını verip, sanık Dindar'ın 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl cezalandırılmasını, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ise beraatini talep etti. Dindar'ın yargılanmasına bugün devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Dindar, Yüksel'in annesi Filiz Demiral, babası Ahmet Yüksel ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Dündar, duruşmada yaptığı savunmada, suçlamaları kabul etmeyip, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'haksız tahrik' indirimi uygulayıp Sanık Dindar'ın cezasını 18 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti sanığa, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan ise ceza vermedi.