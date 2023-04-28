Huzursuz bağırsağa nane yağı şifası

HUZURSUZ bağırsak sendromu, kalın bağırsağı etkileyen bir işlevsel sindirim problemidir. Genelde karında ağrı, şişkinlik ve gaz gibi nedenlerle ortaya çıkan, dışkı formunda değişikliklerle karakterize kronik fonksiyonel bir hastalık olan huzursuz bağırsak sendromu şikayetlerini bazı bitkisel çaylar ve nane yağı ile azaltmak mümkündür. Bu sorunun tedavisinde sıkça tercih edilen doğal ürün Nane yağıdır. Nane yağı kapsül formunda kullanılır ve genellikle şişkinlik, gaz ve karın ağrısı gibi belirtilerin azaltılmasında oldukça etkilidir. Her ne kadar doğal bir ürün olsa da, nane yağı kapsüllerinin mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılması oldukça önemlidir.

BAHARDA UYKUSUZLUĞUN ÇÖZÜMÜ AKŞAM SPORU

ÖZELLİKLE baharda gün ışığına maruz kalınan sürenin değişmesine bağlı olarak seratonin salınımında yaşanan değişikliklerin uykusuzluğu tetiklediğine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, "Uyku sorunu yaşamamak için televizyon karşısında kısa kestirmelerden uzak durulmalıdır. Yatmaya 2 saat kala herhangi bir besin tüketilmemelidir. Çay-kahve gibi uyarıcılardan uzak durulmalıdır. Uyku sorunu yaşayanların akşam sporu yapması faydalı olabilmektedir. Aynı saatte yatılıp, aynı saatte kalkılmasına dikkat edilmelidir" dedi.

KADINLARIN EN BÜYÜK DOSTU ASPİR ÇİÇEĞİ

KÖKLÜ bir geçmişe sahip olan aspir bitkisi, eski dönemlerde özellikle Mısır, İran, Hindistan, Japonya ve Çin'de tarımı yapılan ve tıbbi amaçlarla kullanılan bir bitkidir. Uzak Doğu ülkelerinde aspir bitkisinin çiçeklerinden hazırlanan bitkisel çay birçok hastalığın tedavisinde kullanılırdı. Yüksek oranda antioksidan bileşen içeren aspir, B kompleks vitaminleri, C vitamini ve E vitamini açısından da zengin bir kaynaktır. Çiçeklerinden hazırlanan karışımlar özellikle kadınların âdet dönemindeki şiddetli ağrılarının ve travma sonucu gelişen şişler ve ağrıların tedavisinde kullanılır.