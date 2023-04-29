Ege Üniversitesi’nden Başkan Erdoğan’a teşekkür

Son yıllarda gerek araştırma-geliştirme ve teknoloji alanına gerekse insan kaynağından fiziki altyapıya yaptığı yatırımlarla adını dünya üniversiteleri arasına yazdıran Ege Üniversitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yakın ilgi ve destek ile her geçen gün başarılarına yenilerini katmaya devam ediyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yürütülen bilimsel faaliyetler, eğitim-öğretim uygulamaları ve özellikle sunulan sağlık hizmetinin eksiksiz yürütülmesinde devletin desteğini her daim arkalarında hissettiklerini belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilgileri ve devletimizin zirvesiyle kurduğumuz güçlü ilişkiler neticesinde tarihi başarılara imza attık" diye konuştu.

TEKNOLOJİK ALT YAPI YATIRIMLARI

Ege Üniversitesi'ne tahsis edilen 1 milyar 664 milyon 796 TL ile birçok icraatı hayata geçirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün, eğitim öğretimde kalite anlayışıyla akademik ve idari işleyişte tam akredite olan öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olarak yolumuza devam ediyoruz. Eğitimde altyapı olanaklarının ve bilimsel niteliğin artırılması konusunda önemli icraatları hayata geçiren Cumhurbaşkanımızın bu vizyonu doğrultusunda Ege Üniversitesine de önemli kaynaklar tahsis edildi. Özellikle hastanemizin yerinde yenilenmesi hususunda devletimizin önemli desteğini gördük. Hastanemizin borçları, Cumhurbaşkanımızın desteği sayesinde ödenirken alt yapı yatırımlarına hız verildi. Tüm kliniklerimizi dünyanın en ileri teknolojileri ile donattık. Anabilim dallarımızın fiziki altyapılarını yeniledik. Hizmet kalitesini dünya standartlarının üzerine çıkararak tanı, tedavi ve cerrahide önemli başarılara imza attık. Tüm bu desteklerinden dolayı bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİK"

Gerçekleştirilen yatırımları anlatan Rektör Budak, "6 bin kişilik Kredi ve Yurtlar Kurumu Zübeyde Hanım Kız Yurdu hizmete açıldı. Bergama'da 500, Tire'de 300 yataklı öğrenci yurdu inşa edildi. 2 bin 740 öğrenciye eğitim verecek kapasiteye sahip yeni bir Yabancı Diller Yüksekokulu binasının yapımı tamamlandı. Hastanemize, bölgemizin en kapsamlı merkezi ameliyathanesini kazandırdık. Yine, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, laboratuvarlar, yenilenen Çocuk Acil Servisi gibi yatırımları hayata geçirdik.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğinde projeler yürütüyoruz. Bununla birlikte etüt projeleri, kampüs alt yapısı, tarihi binaların onarımları, açık-kapalı spor tesisleri, bilgi ve teknolojiye yönelik yatırımlar, kütüphane kanyaklarının zenginleştirilmesi, ulusal açık ders malzemeleri üretimi projesi, bilimsel araştırma projeleri, sağlıkta ve enerjide yeni teknolojilerin geliştirilmesi, biyobenzer ürünler ve biyokütle enerji merkezi gibi pek çok yatırımı devletimizin de desteği ile 2018 yılından itibaren toplamda 1 milyar 664 milyon 796 bin lira bütçeyle hayata geçirdik. Devletimizin bu desteğini en iyi şekilde değerlendirerek eğitim-öğretim ve araştırma- geliştirme çalışmalarında maksimum verim sağlayacak fiziki ve teknolojik altyapıyı üniversitemize kazandırıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILINDA YENİ HEDEFLER

Rektör Prof. Dr. Budak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin ve milletimizin Türkiye Yüzyılı temasıyla yeni hedeflere ve yeni başarılara odaklandığı bu süreçte Ege Üniversitesi ailesi olarak bilim ve teknolojinin en önemli araç olduğu bilinciyle çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış nesiller yetiştirmeye, Türkiye'mizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. İzmir'imizin ilçeleri başta olmak üzere birçok lokasyonunda şehre, topluma katkı sunan Ege Üniversitesini her zaman destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ege Üniversitesi ailesi olarak teşekkür ediyoruz" diye konuştu.