Felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki 168 daireden oluşan lüks sitede çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile 8 saatte kontrol altına alındı. Yangında 7 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı. Felaketin boyutları havanın aydınlanması ile ortaya çıktı.

SİTE SAKİNLERİ ANLATTI

Yangını bir daireye misafir olarak gelen bir öğretmenin fark ettiği, yangın algılama sisteminin alarm vermesiyle bina sakinlerinin tahliye edildiği ifade edildi. Çıkış nedeni araştırılan yangının bir dairede başlayıp yayıldığı öğrenildi. Yangında dumandan etkilenen 6 kişiden 5'inin tedavisi ambulansta yapılırken, bir kişi İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Panik nedeniyle ayağı burkulan bir kişiye ekipler olay yerinde müdahale etti. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, binada mahsur kalan biri çocuk 10 kişi ile kedi ve köpeklerin kurtarıldığı açıklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri ise olayın araştırıldığını, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Yangının çıktığı sitedeki diğer bloklarda yaşayan vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları paylaştı.

YANGIN ÇOK HIZLI YAYILDI

Site sakinlerinden Elif Alev, "Binanın dışı ahşap, itfaiye de biraz geç geldi. Yangın göz göre göre geldi" dedi. Eşi Bahadır Alev ise yaklaşık 7 yıldır sitede oturduklarını belirterek, "Binanın içerisinde hava akışı çok yoğun olduğu için yangının çok hızlı yayıldığını düşünüyorum" dedi. Site yönetimi işletme müdürü Ertan İlbeyli, yangın algılama sisteminin 3 ay önce yenilendiğini söyledi. Site sakinlerinden Erhan Çarkçı, "Hızlı müdahale edilseydi binanın tamamı yanmazdı" dedi.

MHP'DEN SOYER'E: NEDEN GEÇ KALINDI?

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruyorum. Niçin geç kalındı? Zamanında mı müdahale edilmedi? Kamuoyuna açıklama yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ SÜRDÜRECEĞİZ

YANGINLA ilgili Folkart'tan yapılan açıklamada, "Çok üzgün olduğumuzu vurgulamak isteriz. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Tüm ev sahiplerimize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu süreçte site sakinlerimizin yanında durarak, dayanışma kültürümüzü sürdüreceğiz" denildi

UZMANLAR OLAYI DEĞERLENDİRDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak, "Yangın tesisatlarının tasarım ve imalatının denetlenmesinin önemi, tekrar gündeme gelmiştir. Sistemlerin kontrollerinin yılda en az bir defa yapılması gerekmekte" denildi. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar yangın sonrası taşıyıcı sistemlerin zarar görüp görmediği yönünde rapor hazırlanması gerektiğini belirtti. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Sekreteri mimar Uğur Yıldırım ise, "Yangına sebep ahşap malzeme olarak lanse edildi. Projeleri görmeden

kesin bir yargıya varamayız" diye konuştu.

METİN BURMALI