Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu enginar hasadında

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Urla Enginar Festivali'nde üreticilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ünlü şef Türev Uludağ ile birlikte tarlaya giren Bakan Kasapoğlu, enginar hasadına katıldı. Bakan Kasapoğlu, topladığı enginarlarla yaptığı yemekleri vatandaşlara ikram etti.

Bakan Kasapoğlu, Urla Enginar Festivali'ne katılarak stantları gezdi. Ziyaret sırasında yöre halkının ürünlerini tadan ve bir stantta enginar dağıtan Bakan Kasapoğlu, üreticiler ve vatandaşlarla sohbet etti.

''ENGİNAR FESTİVALİNİN SINIRLARI URLA'YI AŞIYOR''

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Ege'nin vefalı, bereketli topraklarında yetişen bin bir çeşit üründen biri olan enginarın, Urla'nın uluslararası üne sahip bu lezzetinin, bu yıl 9. kez dünya ile buluştuğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, ''Bölgemizin en önemli organizasyonlarından biri olan Urla Enginar Festivalinin sınırları Urla'yı aşıyor. Mutfağımız, kültürümüz ve Urla'mızın muhteşem güzelliği her yıl bu tarihlerde dünya ile buluşuyor. Artık gelenekselleşen bu festivali inşallah önümüzdeki yıllarda daha yüksek katılımlarla gerçekleştireceğiz. İzmir'in bütün değerlerinin hakkını hukukunu koruyacağımız, her birini markalaştırarak dünyayla buluşturacağımız daha pek çok organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün ürünleriyle Urla'ya, bölgemize ve ülkemize değer katan pek çok üreticimiz burada. Her birine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.





ÜNLÜ ŞEF İLE ENGİNAR HASADI

Daha sonra Bakan Kasapoğlu, Urlalı üreticileri tarlalarında ziyaret etti. Türev Şef ile birlikte tarlada enginar hasadı yapan Bakan Kasapoğlu, topladığı ürünle birlikte mutfağa girdi. Yöresel usulde enginar pişiren Bakan Kasapoğlu ve Türev Şef, daha sonra Urla Meydanı'nda hazırladığı yemekleri vatandaşlara ikram etti.





