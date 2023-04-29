Hepsi alanında öncü ve başarılı isimler

Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) Ödül töreni, Ege'nin başarılı isimlerini bir araya getirdi. Balçova'daki Hyatt Regency İzmir İstinye Park'ta, Erhan Önel'in sunumuyla gerçekleşen törende başarılı çalışmalarından dolayı ADM Elektrik, Hade Biyoteknoloji, Yağcılar Holding, Uçak Kardeşler, Tariş Pamuk Birliği, Park Onyedi Yapı Yatırım, Novada Menemen AVM, Queenida, Kuşadası Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Qua Granite, İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Pasaport Pizza, İzka İnşaat ve Menemen Belediyesi'ne ödül verildi.

'SPORUN YILDIZLARINA DA ÖDÜL VERELİM'

Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in yatırımın, ihracatın, inovasyonun, teknolojinin öncüsü olduğu kadar aynı zamanda sporun da öncüsü bir şehir olduğunu vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Ödül alacak tüm misafirlerimize, bu anlamda özveriyle, gayretle inançla, bu öncü misyona katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum, tebriklerimi sunuyorum. Ben inanıyorum ki, Yeni Asır ülkemizin nasıl öncü bir gazetesi ise, köklü bir medya kuruluşuysa bundan sonraki süreçte yıldızları sporda da ödüllendirme, teşvik etme adına böyle bir başlangıcı da yapsın. Bundan sonra inşallah sizlerle birlikte sporun yıldızlarına, sporun öncülerine bir ödül geleneğini de birlikte başlatalım ve devam ettirelim" dedi.

UÇAK KARDEŞLER

Küçük yaşlardan bu yana semt pazarlarından toptancılığa, oradan da işletmeciliğe ve sanayiciliğe başarılı bir grafik çizen ve kardeşleriyle kurduğu şirketi ileriye taşıyan Uçak Kardeşler şirketi 'Yaş Meyve ve Sebze Sektörü İhracatı Ödülü'nü aldı. Uçak Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ödülünü AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan aldı. Türkiye'yi yasa boğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem sonrası 21 gün boyunca bir fiil deprem bölgesinde olduğunun altını çizen Bölünmez Çankırı, bu süreçte meyve ve sebze gibi gıda maddeleri ile bölgeye yaptığı desteklerden dolayı ayrıca Hayrettin Uçak'a teşekkür ettiğini söyledi.

PARK ONYEDİ YAPI YATIRIM

30 yılı aşkın süredir modern şehir yaşamının sıra dışı çizgilerini, enerjisini doğa ve insandan alan, ayrıcalıklı projelerle harmanlayan Park Onyedi Yapı Yatırım Anonim Şirketi, 'İnşaat Sektörü Öne Çıkan Projeler Ödülü'nün sahibi oldu. Park Onyedi Yapı Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Yılmaz ödülünü AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan aldı.

QUA GRANİTE

Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan, en büyük tesisine sahip sektörde fark yaratan üretim şekli sayesinde büyük başarılara imza atan Qua Granite, 'Yılın İnovasyon ve Yapı Ürünü Markası Ödülü'nün sahibi oldu. Qua Granite Yurtiçi Satış Direktörü Yasin Erdoğan ödülünü Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu'ndan aldı.

TARİŞ PAMUK BİRLİĞİ

Cumhuriyet dönemine tanıklık etmiş tarihi bir markanın köklü bir kuruluşu, ülkemizde tarım satış kooperatifçiliğinin temelini ilk atan, son yıllarda gerçekleştirdiği modern atılımlarıyla adeta yeniden doğan asırlık çınar Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 'Pamuk Üretimde Katma Değer Ödülü'nün sahibi oldu. Tariş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ödülünü AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan aldı

PASAPORT PİZZA

24 yıldır Türkiye'de pizza sektöründe dünya devleri ile rekabet eden, son 3 yıldır Türkiye'nin en itibarlı pizza markası seçilen Pasaport Pizza, 'Gıda ve Hızlı Tüketim Sektöründe Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir ödülünü İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'dan aldı.

QUEENİDA

ŞEHİR yaşamından uzaklaşmak için İstanbul'u terk ederek, Kazdağları'na yerleşen ve 30 kovanla başladığı arıcılık serüvenini 400 kovana çıkararak bugün Türkiye'nin prolin ve antioksidan derecesi en yüksek ballarını üreten Queenida Honey firmasının kurucusu Derya Demircan, 'Başarılı Kadın Girişimci Ödülü'ne layık görüldü. Demircan ödülünü AK Parti İzmir milletvekili adayı, gazeteci yazar Şebnem Bursalı'dan aldı. Derya Demircan, "Sen yapamazsın, erkek işidir' diyenlere karşı hayallerinin peşinde giden tüm kadın girişimciler adına bu ödülü almak istiyorum" dedi.

MENEMEN BELEDİYESİ

İZMİR'DE belediyecilik hizmetleri alanında yaptığı başarılı çalışmalar ve projelerle son yıllarda adından sıkça söz ettiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 'Gençliğin ve Geleceğin Kenti Ödülü'ne layık görüldü. Başkan Vekili Pehlivan, ödülünü Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş'ten aldı.

İZKA İNŞAAT

KURULUŞUNDAN bu yana süregelen profesyonellik, yaratıcılık, dürüstlük ve pazarı geliştirme özellikleriyle istikrarlı bir büyüme göstererek inşaat dünyasında saygın bir yer edinmiş İZKA İnşaat, 'İnşaat Sektörü Yatırım Ödülü'nün sahibi oldu. İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil ödülünü Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş'ten aldı.

İZMİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

1995 yılında kuruluşu yapılan, çiftçisine ve üreticisine her konuda yardımcı ve destek olan çalışmaları ile kendinden çokça söz ettiren, kazandırdığı desteklerle İzmir'i birinci sıraya taşıyan, Türkiye'nin öncü birliği İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 'Süt Üretiminde Katma Değer Ödülü'nün sahibi oldu. İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ikinci Başkanı Erman Haran ödülünü MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den aldı.

KUŞADASI BELEDİYESİ

EGE'NİN turizm kentlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, özellikle pandemi sürecinde yeni dünya, yeni turizm anlayışı ile yeni yatırımlarla ulusal ve uluslararası turizm sektöründe yeniden devler ligine çıkmayı başardı. Bu başarının altına imza atan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 'Turizm Sektörü Yatırım Ödülü'nün sahibi oldu. Başkan Günel ödülünü Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş'ten aldı.

HADE BİYOTEKNOLOJİ

Fade Gıda bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip tarımsal biyoteknoloji işletmesi Hade Biyoteknoloji, 'Teknoloji ve İnovaktif Yenilikler ile Öne Çıkan Firma Ödülü'nün sahibi oldu. Hade Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Demir ödülünü Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'den aldı.

ADM ELEKTRİK

ADM Elektrik, Aydın, Muğla ve Denizli illerinde en çok yatırım yapan şirket olarak 'Enerji Sektörü Yatırım Ödülü'nün sahibi oldu. ADM Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu ödülünü Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'den aldı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Coğrafi konumu itibariyle tarımdan hayvancılığa, turizmden ormancılık ve sanayi üretimine, ekonomik yapısı, tarihi, kültürel mekanları ve doğal güzellikleri ile Balıkesir dikkat çeken büyükşehirler arasında en ön sıralarda geliyor. Kentin değişimine ve gelişimine büyük katkılar sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Yatırım ve Projeler Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Başkan Yılmaz ödülünü Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş'ten aldı.

NOVADA MENEMEN AVM

Fade Gıda Yatırım A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren, İzmir Çanakkale asfalta üzerinde renkli bir mola noktasına sahip olan. Açık hava konseptine sahip, bünyesinde yer alan ulusal ve uluslararası markalarıyla, içerisinde onlarca masal kahramanı olan İzmir'in ilk ve tek masal parkına sahip, Kuzey Ege'nin alışveriş ve yaşam merkezi Novada Menemen AVM, ' Perakende Sektörü Değer Yaratan Firma Ödülü'nün sahibi oldu. Novada Menemen AVM adına Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Demir ödülünü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan aldı.

YAĞCILAR HOLDİNG

2022 yılında yeni yatırımlarıyla hız kesmeden büyüyen ve tüm şirketlerini Yağcılar Holding çatısı altında toplayan, açtığı yeni fabrikalar, makine teknoloji yatırımları ve ihracatları ile metal sanayi ve araç üstü ekipmanları, treyler üretiminde sektörün önde gelen firmalarından olmayı başaran Yağcılar Holding, 'Sanayi Sektörü Hızlı Büyüyen Şirket Ödülü'nün sahibi oldu. Yağcılar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yağcı ödülünü Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'den aldı.