7/24 yaşayan kültür ve sanatın fabrikası

Endüstri mirasının önemli öğelerinden biri olan İzmir Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak yeniden hayat buldu. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, alanda incelemelerde bulunarak fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.



ÖZGÜN YAPI KORUNDU

Fabrikaya ilişkin bilgilendirmede bulunan Bakan Ersoy, "Burası yine fabrika olma özelliğini korusun ama artık kültür ve sanata üreten bir fabrika haline gelsin' dedik. Yoğun ve hızlı bir çalışma ile yaklaşık 1 yılda İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nı İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na dönüştürdük. 17 dönümlük bir arazi içinde 9 bin metrekarelik açık alan ve yeşil alanlarımız var. 20 bin metrekare civarında bir kapalı alanımız var. Kültür ve Turizm Bakanlığı ekibi tarafından yoğun bir çalışma ile konsept tasarımı yapıldı. İlk etapta özgün olan yapıların hepsi korundu. Ağır hasara uğrayan yapılar, özgün malzemesi ile restore edildi. Özgün olmayan, yakın zamanda yapılmış ve tescilli olmayan yapı ve eklentiler ise kaldırıldı" bilgisini verdi.



EĞİTİMLER DE VERİLECEK

7 bin 200 metrekarelik alanı İzmir Arkeoloji Müzesi ve Etnografya Müzesi olarak kullandıklarını, 3 bin 600 metrekarelik yapıyı da İzmir Resim ve Heykel Müzesi olarak değerlendirdiklerini kaydeden Bakan Ersoy, "Sanat etkinlik alanları var. Burada sanatçılar tarafından eğitimler veriliyor. Vatandaşları sadece sergi ve müzelerle desteklemiyoruz, eğitim alacakları noktaları da burada oluşturduk" dedi. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Burada bir dönüşümün hikayesi var. Türkiye'nin son 21 yılda bir dönüşüm hikayesi var. Sanayisiyle, sağlığıyla, eğitimiyle, sporuyla, turizmiyle, kültürüyle her geçen gün ivme kazanan bir dönüşüm" dedi. Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi.



BAKAN ERSOY: TÜRK TURİZMİ OLARAK BU REKORU KIRMAYI BAŞARDIK

2023 ilk çeyrekteki turizm verilerine ilişkin değerlendirme yapan Bakan Ersoy, "2023 ilk çeyrek turizm verileri tarihi rekor açıklandı. Türkiye, ilk çeyrekte yaklaşık 7,8 milyon toplam ziyaretçi aldı. 8,6 milyar dolar civarında gelir elde etti. Türkiye ilk çeyrek rekorunu kırmış oldu. Depremin olumsuz etkilerine rağmen Türk turizmi olarak bu rekoru kırmayı başardık" diye konuştu.



"ÇEŞME PROJESİ HAYATİ BİR PROJE"

Çeşme Projesi ile ilgili geçici yürütmeyi durdurma kararı hakkında da konuşan Bakan Ersoy, "Mahkemenin asli kararını vermesini bekliyoruz. İzmir için çok hayati bir proje. İzmir'in geleceği açısından çok önemli bir proje. Klasik siyasi hedeflerle projenin algısının engellenmeye çalışılmasını, projenin engellenmeye çalışılmasını doğru bulmuyorum. Bu proje gerçekleştirildiği zaman İzmir'e olan direkt sefer sayısından 10-15 kat artış göreceksiniz. İzmir'in kalıcı sorunlarından biri çözülecek" dedi.

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