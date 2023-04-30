İki cambaz bir İP’te oynuyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı 28 milletvekili adayı ile birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyor. MHP heyeti, İl Başkanı Veysel Şahin ile birlikte İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, seçimlerin tam manasıyla milli hedeflerde birleşen partilerle, küreselciler arasında geçtiğini söyleyen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "CHP ve Zillet İttifakı'nın listelerine bakın, Atatürk'e hakaret edenlerin de, FETÖ'ye televizyon satanların da liste başında olduğunu göreceksiniz. Elbette İzmirli hemşerilerimizin buna bir cevabı olacak. Malum partiler ve malum zevat bundan çekindiği için zaten alana da inemedi. Aynı liste garabetini İP'te de göreceksiniz. Listelerine en üst seviyeden itirazlar geldi. İP üzerinde cambazlar savaşı var. Bu durum esas itibariyle İP'in durumunu da ortaya koyuyor. Siyaset cambazları bir İP'te oynuyor" açıklamasında bulundu.

"BAŞARILARI ORTADA"

MHP İzmir adaylarının özenle seçilmiş kariyerleri ve başarıları ile temayüz etmiş kişilerden oluştuğunu da vurgulayan İl Başkanı Şahin, "Adaylarımızdan milletvekili olanların TBMM çalışmalarına bir baksınlar, başarılarına, Türkiye ve İzmir için yaptıklarını herkes görecektir. Yeni aday olanların ise hayat ve ihtisas konularındaki başarıları ortadadır. İnsanımızın geleceğini düşünerek tek yürek halinde hemşerilerimizin huzurundayız. Büyük de destek görüyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımız milletvekili adaylarımızın yanında ve arkasında. MHP güneşi İzmir'den doğmaya başladı" diye konuştu.

'MAHİR POLAT BİZE DİL UZATACAK KONUMDA DEĞİL'

ŞAHİN, "CHP Milletvekili Mahir Polat laf cambazlığı yapmasın. Sadece şunların cevabını versin: Yüksel Taşkın FETÖ'cü Taraf Gazetesi'nin yazarı mıydı? Yüksel Taşkın Atatürk'e hakaret etti mi? Tuncay Özkan ulusalcı milli insanların sırtından devşirdiği televizyon kanalını FETÖ'ye sattı mı? Bunları cevaplasın yeter. Onun haddi Tamer Osmanağaoğlu'na yetmez. Esasen Mahir Bey hiçbir şekilde bizlere dil uzatacak konumda değildir! Laf cambazlığını bırakmalı, FETÖ ve HDP ile dostluğunu sürdürmelidir" dedi.