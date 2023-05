Büyükşehir’in sanatçıları 100. Yıl Marşı için kapıştı

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'a Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelettiği marş yeni bir krizin fitilini ateşledi. Say'ın bestesini eleştiren Büyükşehir'in Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, "'Prozodi hatası var" diyerek gündeme geldi.Sosyal medya hesabından marşla ilgili eleştirilere cevap veren Fazıl Say, Erten'in adını vermeden, "'Prozodi hatası varmış marşta' diye sallamış orada eski tiyatrocu bir kasaba alkoliği. Hayır! Yok! 1 tane bile yok! 1 tane vardı, onu da provalarda düzelttim" ifadelerini kullandı. Erten ise, bu eleştiriye cevap verdi: "Fazıl Say çıkıp kamuoyuna 'Ben bu sözleri Yücel Erten için yazmadım' demedikçe, benim burada söylediklerimi ve söyleyeceklerimi de deve çanı gibi boynunda taşımak zorunda kalacak." Yücel Erten, "Troller, linç, aciziyet, -doğrusu acziyet olacak!-, şuursuzluk, hamaset gibi genel kavramları nevrotik bir tempoyla sıralıyor. Egosundaki pörtlemeyi, 'Sözler kötü diye kanatıyorsunuz vücudumu' diyerek, histeri süiti biçiminde seslendiriyor. 'Atatürk, bir kadın şaire bunu yapanların suratına tükürürdü' şeklinde zevksiz bir kerametle de şuur kaybına kreşendo yaptırıyor" dedi. Erten, şöyle devam etti: "Fazıl Türkçe mi bilmiyor, yoksa egosu örselenince dili zehir mi saçmaya başlıyor? Dahası, 'eski tiyatrocu' ile yetinmeyip bir de 'kasaba alkoliği'ni ekliyor. Ben önce şu kasaba tanımına takıldım biraz" dedi.Erten, "Benim iki yıldır İzmir'de Şehir Tiyatrosu'nun Kurucu Genel Sanat Yönetmeni olarak çalıştığımı, emek verdiğimi biliyor. İzmir'i kasaba mı sayıyor acaba? Olamaz. Olsa olsa, içinde pusuya yatmış bir aristokrasi özentisinin işareti sayabilirim. Ama bana ne? İstediği şeye özenir..." şeklinde konuştu. Erten, Say'ın soyismine atfen "Samam" başlığı kullandığı yazısında ayrıca 100. Yıl Marşı'nın bir bölümünün Mehveş Emeç'in 1998'deki bir bestesiyle aynı olduğunu iddia etti. Erten, "Yeni öğrendiğim bir şeyi de şimdi ekleyeyim. Marşın akıllarda kalabilecek tek bölümü o mahut lallaralla bölümü, Mehveş Emeç'in 1998'de Galatasaray için bestelediği marşın bir bölümü ile birebir aynı. Bilerek yapmamıştır kuşkusuz. Ama buraya gelince, asıl-astar bilmeden beni erdemden yoksun olmakla suçlayan müziğimizin fantomasına bir ağabey tavsiyem olabilir. Erdemli olmak istiyorsa, marşın o bölümünü bir zahmet yeniden bestelemeli. Şimdi: Uygun adııım, marş!" diye konuştu. Tunç Soyer'in yakın ilişkide olduğu Fazıl Say ile Yücel Erten arasındaki saygı sınırlarını aşan tartışma daha da büyüyecek gibi görünüyor.