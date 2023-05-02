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İzmir'de bir kadın daha erkek terörüne kurban gitti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gece saatlerinde 27 yaşındaki Sultan Kaya, dini nikahla birlikte yaşadığı Y.Z. tarafından pompalı tüfekle öldürdü. Ekipler tarafından yakalanan Y.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

02.05.2023, 16:40

İzmir’de bir kadın daha erkek terörüne kurban gitti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün saat 02.30 sıralarında, meydana gelen olayda Sultan Kaya ile dini nikahla birlikte yaşadığı Y.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Z., evde bulunan pompalı tüfekle Kaya'ya ateş açtı. Kaya yere yığılırken, Y.Z. olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaya, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Y.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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