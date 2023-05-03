İZDENİZ AŞ’de toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşılamamasına, gemi düdükleriyle tepki

İZDENİZ AŞ çalışanlarından oluşan bir grup, Üçkuyular Mahallesi'ndeki İzmir Marina'da bir araya geldi. İZDENİZ AŞ'ye bağlı gemilerden çalan düdüklere çalışanlar alkışlarla karşılık verdi.

Türkiye Denizciler Sendikası Şehir Hatları Şube Başkanı Tuncay Yeniay, grup adına yaptığı açıklamada, ocak ayında başlayan 11. dönem toplu iş sözleşme görüşmelerinin 6. oturumunda da ücret zammı konusunda anlaşma sağlanamadığını, 60 günlük anlaşma süresinin sona erdiğini, arabulucu sürecinin başladığını belirtti.

Son 16 ayda asgari ücrete yapılan zam dışında kendilerine yüzde 18 oranında iyileştirme yapıldığını belirten Yeniay, "Biz geçinebilecek ücretler istiyoruz. Biz üyelerimizi açlık, yoksulluk sınırında yaşamaya mahkum edemeyiz. Bizim talebimiz üyelerimizin insan onuruna yakışır ücretler almasıdır." ifadelerini kullandı.

Talepleri karşılanıncaya değin mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Yeniay, eylemde düdük kullanmalarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Neden mi gemi düdüklerini kullanıyoruz? Uluslararası kurallar gereğince denizde çatışmayı önleme tüzüğü, denizde çatışma yaşanmaması için uygulanması gereken kurallar içerir. Kural 34; bu kuralda 'Bir çatışma yaşanmaması için karşı tarafa düdük işaretleri ile niyetinizi belertiniz ve çatışmaya engel olunuz' diyor. Bugün yapmış olduğumu düdük eylemi ile çalışanlar olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZDENİZ yönetimi ile çatışma yaşamak istemiyoruz. Sizleri denizci dili ile uyarıyoruz. Bizler biliyoruz ki bir çatışma olursa her iki tarafta bundan zarar görür. Biz çalışanlar olarak bunu istemiyoruz. Bizler emeğimizin karışlığı olan insanca yaşanabilir ücretler istiyoruz. Çünkü biz çalışanlar bugün çalışarak geçinemiyor durumdayız."