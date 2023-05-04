Bergama’ya 420 milyon TL’lik yatırım! Trafiğe nefes aldıracak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve AK Parti İzmir'den milletvekili adayı olan Kerem Ali Sürekli, trafiğe açılan Bergama Çevreyolu'nda incelemelerde bulundu. Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, heyete yol hakkında bilgilendirmede bulundu. Toplam yatırım maliyeti 420 milyon TL olan yol, yıllık ortalama 140 milyon civarı kazanç sağlamış olacak ve şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.





"VATANDAŞLARIMIZA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Bergama Çevreyolu, trafiğe açıldı. Bu yolu bizler de uzun zamandır takip ediyoruz. Özellikle şehir içi trafiğini çok rahatlatacak bir yol özelliği taşıyor. İzmir-İstanbul Otoyolu'nun yapılması, Akhisar ve Soma çıkışlarından vatandaşlarımızın turizm bölgelerine gidişi, buradaki trafiği ciddi anlamda artırmıştı. Bu yolun bir planı vardı ancak İzmir-İstanbul Otoyolu'nun açılışı ile buradaki yoğunluk çok daha arttı. Bu yüzden bu yol daha öncelikli hale geldi. Bergama'dan 19 bin 61 araç geçiyor. Bu, Bergama nüfusu bağlamında baktığımızda çok ciddi bir sayı.

Onun için bu yolun çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu yol sayesinde hem zaman hem de yakıt tasarrufu yönünden bakacak olursak yıllık ortalama 140 milyon civarı bir kazanç da sağlanmış olacak. Her şeyin ötesinde bu yol Bergama, Akhisar, Soma, Kınık, Kırkağaç, Dikili, Ayvalık'a ve özellikle İzmir-İstanbul Otoyolu'nu kullanarak Dikili'ye, Ayvalık'a giden vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak. Biz de bugün açılışın müjdesini hemşehrilerimiz ile paylaşmak istedik. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da nasıl duble yollarda, otoyollarda, yüksek hızlı trende devrimler ortaya koymuşsak yine devrimler ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.





"BU YOLUN AÇILIŞI ÇOK ÖNEMLİ"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da "Kadim şehrimiz tarihi Bergama'mız, bir güzelliğe daha kavuşmuş oldu. Uzun zamandır beklenen bir hizmetti. Şehrimiz büyüyor, genişliyor. Özellikle İzmir-İstanbul Otoyolu'nun açılmış olması, Kuzey Ege Otoyolu'nun açılmış olması, bölgemizi çok daha önemli hale getirdi. Çanakkale Köprüsü, Kaz Dağları geçişi, yine bölgemizi Avrupa otoyoluna bağlayan bir güzergah haline getirdi. Bergama artık bir kavşak noktası. Tabii ki bu yolun yapılması gerekiyordu. Şehir içerisinden yıllardır ağır trafik akıyordu.

Bundan artık kurtuluyoruz. Trafik güvenliği, tarihi şehrin dokusunun korunması açısından bu yolun açılışı çok önemli. Şehrimiz hem tarihi hem turizm şehri. Ayrıca sanayi ve ticaret şehri olma yolunda ilerliyor. Büyük bir yatırım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında Bergama'yı ziyaret ettiğinde sözünü vermişti. Bakanlık hızlıca programına aldı. Toplam yolun imalatı bağlantı yolları ile beraber 10 kilometre. Uzunluğu 7 kilometre. Şehrin doğusundan batısına geçişini kolaylaştıran bu yol, şehir içi trafiğini azaltacak. İzmir tarafından girdikten sonra Göçbeyli, İvrindi ve Kınık Soma kavşağına çıkıyor" diye konuştu.