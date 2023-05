MHP Aydın mitingi! Bahçeli: Kılıçdaroğlu’na verilecek her oy Kandil’e gidecektir

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitingde konuştu. Bahçeli, "Kandil'e yuvalanan teröristler her gün CHP'ye destek açıklaması yapmaktadır. İşi gücü fitne fesat çıkarmakta olan İYİ Parti Başkanından hiçbir itiraz da duyulmamıştır. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim böylesi bir teslimiyete itibar etmeyeceklerdir. Millet İttifakına verilecek her oy Kandil'e gidecek. CHP ve İYİ Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin tarihi yürüyüşünü sekteye uğratacaktır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Aydın'ın tarihinde karanlık noktalar olmayacaktır. Zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız.Geçmişte yaptık, yine başarırız. Birlikte çok daha güçlüyüz. Çünkü hep birlikte Türkiye'yiz. Hep birlikte Türk milletiyiz. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır. İnancımız budur. İrademiz budur. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri önemlidir.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazır mısınız? Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Bir oyunuzu MHP'ye bir oyunuzu da Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz?

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır.





"KILIÇDAROĞLU'NA VERİLECEK HER OY KANDİL'E GİDECEK"

Askerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek. PKK hepsini birden kafese almıştır. Verilecek her oy suikast, kanlı eylemlere hizmet edecek. CHP ve İYİ Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecek."

CHP ve İYİ Parti'ye verilen her oy Türk milletimin önünü kesecektir. Aydın olur vermez, veremez. Zillet ittifakı terör örgütleriyle aynı hizada aynı gayededir. Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım dedi mi, dedi. Tezkerelere hayır dedi mi, dedi. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor da dediler.6-8 Ekim olaylarında Demirtaş 51 kişinin ölümünü azmettirmişti. Şerefin, namusun, vatanın, milletin tavizi olmaz. Devletin teslim olması diye bir şey söz konusu olamaz. Beş kuruşa vatan satan 1 dolara da hain olur. Nefsine yenilen iki dünyasını da yok eder.

Mücadele bizden, takdir Yüce Allah'tandır. Zillet İttifakı'na bırakılacak ne ülkemiz ne yurdumuz vardır.Bu bölücü örgütün yedeği haline geldiler. Zulme zalimlere karşı MHP'nin yanında mısınız? 3 hilale oy verecek misiniz? Cumhur İttifakı'nın yanında mısınız? Erdoğan'a sonuna kadar oyunuzla iradenizle sahip çıkacak mısınız?

Bu güzel Aydın zillete düşmez, ihanete geçit vermez. Soruyorum sizlere bizimle beraber misiniz? Birlikte yürüyecek miyiz. MHP'ye evet mi. Cumhur İttifakı'na evet mi? Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları Türkiye'nin karşısında, biz yanındayız. TOGG'un karşısında, biz yanındayız. HÜRKUŞ'un, Kaan'ın karşısında, biz yanındayız. Bayraktar şirketinin, Kızılelma'nın karşısındayız biz yanındayız.