AK Parti Gaziemir İlçe eski Başkanı Serdar Muçay ile birlikte Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret eden AK Parti İzmir 1. Bölge 4. sıra milletvekili adayı Mehmet Ali Çelebi, 14 Mayıs'taki seçime sayılı günler kala İzmir ve Türkiye gündemine ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı.

ÖNCELİKLE CHP'den ayrılış sürecine yönelik eleştirilere cevap veren Çelebi, "Ben ayrılalı 3 yıl oldu. CHP milletvekiliyken 2020 yılında HDP'lilerin sözcüsü açıklama yapıyordu. Açıklamasında '1915 Ermeni Soykırımı'nı, 1938 Dersim Soykırımı izledi' diye. Normalde ne beklersiniz? CHP'nin buna cevap vermezi lazım değil mi? Çünkü bu adamlar Atatürk'e katliamcı diyor. Bir kişi onlara cevap verdi sosyal medyadan, o da ben. Ekim başında, 15 gün sonra CHP'nin kapalı grup toplantısı oldu. Bütün CHP'li vekiller vardı, şahitler. Bunu dile getirdim. Bana 'HDP ile terörü yan yana getirmeyin' dediler. Sonra ayrıldım" dedi.

'BİZ VATANSIZ DEĞİLİZ'

"SANIYORLAR ki, gerçekten CHP'de Atatürk yaşıyor. HDP ne derse, o oluyor. Ben onu içeride, CHP'nin içinde net gördüm. Yoğun mezhepçilik, HDP taraftarlığı" diyen Çelebi, Biz devletçiyiz, İzmir Maltepe Askeri Lisesi mezunuyum, yetiştiğimiz şartlar belli. 'Sen bu iktidar döneminde 4 yıl cezaevinde yattın. Neden bu iktidarın gitmesini istemiyorsun?' diye de soruyorlar. Erdoğan gitsin de PKK devlete çöksün, diyecek kadar ahlaksız ve vatansız değilim, böyle yetişmedik biz" ifadelerini kullandı.

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Ercan Demir, Çelebi'ye Yeni Asır Gazetesi'nin ilk sayısının bir kopyasını hediye etti.

'TAŞKIN İSMİ BİR ÇELİŞKİ'

"ATATÜRK'ÜN partisini hallettiler, ele geçirdiler şimdi de hedefleri Atatürk'ün kurduğu devlete geldi" diyen Çelebi, şöyle konuştu: "Bunlar devlet teslim edilemeyecek boyutta gruplar. Onu net gördüm ben, sonra uzaklaştım. HDP'nin olduğu yerde Atatürkçü olmaz ki! CHP İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı Yüksel Taşkın'ın olduğu yerde Atatürkçü olur mu? Mutabakat metinlerinde Atatürk yok biliyorsunuz. Bizim Cumhur İttifakı'nın protokolünde var. Gerçekten Atatürkçü çizgide olan Cumhur İttifakı. Atatürk ulus devleti kurmuş. Türk milleti demiş. Türk milletini kim savunuyor? Cumhur İttifakı. Üniter devlet demiş. Genel Merkez'den özerklik isteyen kim? Onlar. Saldırı Atatürk'e, kurduğu değerlere. Atatürk olsa Mavi Vatan istemez mi? Azerbaycan'a yardım edelim demez mi? Teskereye hayır mı der? Atatürkçülük bu bana göre. Özetle, vatanı kurtaran Atatürk'e sahip çıkacağız, 15 Temmuz'da devleti kurtaran Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Sen FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'e itibarlı savcı dersen olmuyor. FETÖ gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ı İzmir'de CHP'den 1. sıraya koyarsan çelişki oluyor. Atatürk'e ırkçı diyen adamı getirip, birinci sıraya koymak bana göre meydan okumak. Bir tarafta Yüksel Taşkın var bir tarafta FETÖ'cülerle mücadele etmiş Çelebi var."

"MİLLET İTTİFAKI'NDA KIRILMA VAR"

GEÇEN hafta sonu Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'na ev sahipliği yapan İzmir'deki mitingleri de değerlendiren Çelebi, "Millet İttifakı'nda bir kırılma var ve yerel seçimlere doğru bu artarak devam edecek. Bizde heyecan çok üst seviyedeydi ama muhalefette bir mahcubiyet ve enerji düşüklüğü mevcut. Çünkü Davutoğlu çıkıyor 30 dakika konuşuyor, vatandaş 'Ben bu adama oy mu vereceğim?' diye durup, düşünüyor. Biri ona kumar masası diyor, diğeri bölücünün pazarlık masası diyor. Vatandaş güvenemiyor, ticaretle uğraşanlar 'İstikrar olur mu acaba?' diyor" diye konuştu.

METİN BURMALI- ERCAN AKGÜN