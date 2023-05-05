İzmir’de 6 işçinin öldüğü vinç kazasında 7 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

'İŞÇİLER TEKNİK YÖNDEN ETKEN DEĞİL'

Hayatlarını kaybeden Ümit Kara, Fesih Çiftçi, Yıldırım Sarı, Baykal Gündüz ve yaralanan işçiler Mücahit Çiftçi, Deniz Ayaz ve Haci Kent'in vincin yükseltilmesi işinde görevli çalışanların talimatlarını yerine getirdiği, vincin devrilmesine neden olacak herhangi bir eyleminin olmadığı ve herhangi bir iş güvenliği kuralını ihmal yahut iptal etmedikleri vurgulandı. Bu nedenle kazazede işçilerin, kendilerinin, olaya maruz kalmalarında teknik yönden etken olmadıkları belirtildi. Açıklanan nedenlerden ötürü Alim Emiroğlu, Emrullah Yolçi, Muhammed Yolçi, Savaş Akkaya ve Aslan Akkaya'nın teknik yönden doğrudan etken olduklarının altı çizildi. Ölen Ali Şükrü Duru'nun teknik yönden dolaylı etken olduğu da raporda yer aldı. Bilirkişi raporunda Fikret Kamil Aydın ve İrfan Kasırga'nın kazanın meydana gelmesinde teknik yönden etken olmadıkları belirtildi, Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede bu şüphelilerin de olayın meydana geliş şekli dikkate alındığında kusurlu olduklarının değerlendirildiği ve haklarında kamu davası açmak için yeterli şüphenin mevcut olduğuna vurgu yapıldı.