Kirazın başkenti Kemalpaşa’da ilk kiraz hasadı yapıldı

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Kemalpaşa ilçesinde, üreticilerin merakla beklediği kiraz hasadı başladı. Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde, üretici Mehmet Akdemir'e ait kiraz bahçesinde ilk hasatlar yapıldı. Programa Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de video konferans yöntemi ile katıldı. Bakan Kirişçi, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

İlk hasat programına katılan ve üreticilerle birlikte hasat yapan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da, Kemalpaşa kirazının kalitesine vurgu yaptı. Kemalpaşa'nın oldukça verimli topraklara sahip olduğunu belirten Kırkpınar, "Sizler gibi üretici ve yetiştirici bir kardeşiniz olarak ülkemizin tarım ve hayvancılıkta önde gelen ülkeler arasında olduğunu ve bundan dolayı da şanslı olduğumuz bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi dönemi geçirdik. O dönemde bizde tarım ve hayvancılık sekteye uğramadı. Yetiştirdik, üretmeye devam ettik. Oysa ekonomisi bizden daha güçlü olan Avrupa ülkelerinde üretim olmadığı için raflar boşaldı. İnsanlar gıdaya ulaşmakta zorluk çekti; ama sizlerin sayesinde ülkemizde bu durum yaşanmadı. Vatandaşlarımız gıdaya istedikleri gibi ulaşabildi. Elbette ekonomik anlamda pandeminin olumsuz etkileri oldu; ancak büyüyen, üreten ve yetiştiren Türkiye'de hep birlikte ekonomik sıkıntıların da üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.





İZMİR'İN YÜZDE 85'İNİ, TÜRKİYE'NİN İSE YÜZDE 12'LİK KISMINI KARŞILIYOR

3 milyona yakın kiraz ağacının bulunduğu ilçede, haziran ayının sonuna kadar hasat sürecek. Kuzey Yarım Küre olarak anılan bölgede erken hasat edilen Kemalpaşa'nın ünlü kirazı, rakiplerinden; aroma, kalite ve renk olarak ta ayrılıyor. İlçe kiraz üretiminde İzmir'in yüzde 85'ini, Türkiye'nin ise yüzde 12'lik kısmını karşılıyor.



Hasat programına ayrıca; Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray ile çiftçiler katıldı.