AK Parti her alanda kendisini kanıtlamıştır

AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, çalışmalarına Bergama ve Dikili ilçelerinde devam etti. Sürekli çalışmasında; STK, mahalle ve esnaf ziyaretlerine, muhtarlarla buluşmaya ve yatırım incelemesine yer verdi. AK Partili Sürekli, "Seçmen size oyunu emanet olarak verir, yatırım yapmaz, hizmet üretmezseniz o emaneti almasını da çok iyi bilir. 21 yıllık iktidarımızda AK Parti olarak her alanda eser siyaseti yaptığımızı kanıtlamış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, çalışmalarına Bergama ve Dikili ilçelerinde devam etti. Gecenin geç saatlerine kadar alandan ayrılmayan ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden sahaya çıkan Sürekli'nin Bergama'daki ilk durağı, Ayaskent Mahallesi oldu. Bergamalı muhtarlarla bir araya gelen AK Partili Sürekli, devlet ve millet arasında köprü görevi gören muhtarların talep ve önerileri üzerinde değerlendirmeler yaptı.