İzmir’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İzmir'de Selçuk'tan Tire istikametine giden Nuri İ. yönetimindeki otomobil, Tire'den Selçuk yönüne giden Ali Metin S. yönetimindeki otomobil ile Belevi yolu Akkuyu mevkii yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı.





O sırada tesadüfen olay yerinden geçen Tire Devlet Hastanesi eski doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Atilla Erdoğan ve Gastroentoloji Uzmanı Uğur Gönenç, kazazedelere 112 ekipleri ile birlikte müdahale etti. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ali Metin S. ve Sinem S. ile otomobilde bulunan sürücü Nuri İ. ve Efecan Ü., Serhan Ç., Berke M. yaralandı. Ambulanslara alınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.