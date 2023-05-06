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Haberler İzmir "TSK’ya iftira atanlar CHP’de aday"

"TSK’ya iftira atanlar CHP’de aday"

6.5.2023

Gazete

TSK’ya iftira atanlar CHP’de aday
AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak, Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de vatandaşlarla buluştu. Güne Gültepe'de başlayan Kaya, muhtarlar ve bölge sakinleriyle kahvaltıda buluştu. Ardından Buca'ya geçen Kaya, esnaf ziyaretleri yaptı. Karabağlar Ordu Caddesi'ni turlayan Kaya, Gaziemir Sarnıç'ta da kalabalık bir topluluğa hitap etti. HDP'nin özerklik talebinde bulunduğunu hatırlatan Kaya, "Bugünkü CHP yönetimi, CHP'yi Atatürk'ün çizgisinden çıkartıp HDP yörüngesine soktu. Atatürk'e hakaret eden, TSK'ya iftira atanları aday yaptı. Bir tarafta özerklik hayalleriyle Türkiye düşmanlarının emellerine çanak tutanlar, diğer tarafta ise Tam Bağımsız Türkiye idealiyle yola devam eden Cumhur İttifakı var. İzmirli hemşehrilerimiz bu iki seçenek arasından bir tercih yapacak" dedi.
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