İkinci kez doğmuş gibi...

YÜKSEK tansiyon nedeni ile böbrek yetmezliği yaşayan Burak Aşkın (25), annesinin bağışladığı böbrek ile doğum gününde sağlığına tekrar kavuştu. İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ve haftada 3 kez diyalize bağlanmak zorunda kalan ve bu durumun psikolojik zorluklarını da yaşayan Burak Aşkın'ın imdadına annesi Şükran Aşkın yetişti.

"DÜNYALARA BEDEL"

48 yaşındaki Şükran Aşkın'ın böbreği, yapılan incelemeler sonucunda uygun bulundu. Nakil ameliyatı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde Doç. Dr. Aşkın Eroğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Ameliyat sonrasında kendine gelen Burak Aşkın için Organ Nakli Koordinatörü Tuğçe Zeyrek ve nakil ekibi tarafından sembolik doğum günü partisi düzenlendi. Nakil sonrasında oğlunun sağlığına kavuştuğunu gören anne Şükran Aşkın, "Oğlum, benim için ikinci kez doğmuş gibi. Onu mutlu ve sağlıklı görmek benim için dünyalara bedel" dedi. Duygularını paylaşan Burak Aşkın ise "Bugün öğrendim ki; insanlar iki defa doğabiliyormuş bu yaşamda. Bugün ikinci kez annem sayesinde yaşama tutundum" diye konuştu.