İzmir ve 6 ilde bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şebekeye ikinci operasyon: 20 gözaltı

Ürünün bedeli yabancı şirket tarafından şebeke üyelerinin hesaplarına geri yatırıldığı ancak banka, ürün bedeli olan parayı havuzdan çekmediği için firmaların alışverişi onayladığı ve ürünleri şebeke üyelerine gönderdiği belirlendi. Şebeke üyeleri bu yöntemle bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandırdı.