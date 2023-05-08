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Haberler İzmir İzmir ve 6 ilde bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şebekeye ikinci operasyon: 20 gözaltı

İzmir ve 6 ilde bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şebekeye ikinci operasyon: 20 gözaltı

Özel bir bankanın iade işlemi esnasında sistem açığını bulan ve bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şebekeden 30 kişi yakalandı. Dolandırıcılık ile ilgili incelemelerini derinleştiren polis ekipleri, İzmir ve 6 ilde gerçekleştirdiği ikinci operasyonda 20 kişiyi daha gözaltına aldı.

DHA

08.05.2023, 13:34 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023, 13:55

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce özel bir bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İlk operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir ve 6 ilde bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şebekeye ikinci operasyon: 20 gözaltı

Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, banka dolandırıcılığı ile ilgili incelemelerini derinleştirdi. Yapılan araştırmalarda, şebekenin özel bir bankanın iade işlemi sırasında açığını buldu.

İzmir ve 6 ilde bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şebekeye ikinci operasyon: 20 gözaltı

Bu açıktan faydalanan şüpheliler, bankaya ait pos cihazlarını kullanarak yurt dışı şirketlerinden alışveriş yaptı.

İzmir ve 6 ilde bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şebekeye ikinci operasyon: 20 gözaltı

Banka alışverişin ardından yabancı şirketlerle oluşturulan para havuzuna ürün bedeli olan parayı yatırınca şebeke üyeleri bu sefer bankanın çalışma saatleri dışından ürünü almaktan vazgeçerek iade talebi oluşturdu.

İzmir ve 6 ilde bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şebekeye ikinci operasyon: 20 gözaltı

Ürünün bedeli yabancı şirket tarafından şebeke üyelerinin hesaplarına geri yatırıldığı ancak banka, ürün bedeli olan parayı havuzdan çekmediği için firmaların alışverişi onayladığı ve ürünleri şebeke üyelerine gönderdiği belirlendi. Şebeke üyeleri bu yöntemle bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandırdı.

İzmir ve 6 ilde bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şebekeye ikinci operasyon: 20 gözaltı

Şebekenin yöntemini çözen ekipler, dün sabah şüphelilere yönelik ikinci bir operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Adana, İzmir, Kocaeli, Batman, Tunceli ve Yalova'da 41 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir ve 6 ilde bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şebekeye ikinci operasyon: 20 gözaltı

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 23 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 65 kurusıkı tabanca fişeği, 9 pos cihazı, 140 kredi kartı, 1 kaşe ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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