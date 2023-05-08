Kılıçdaroğlu kaybederse vekillik yapacak mısın?

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medyada karşı karşıya geldi.

Özkan'ın Çelebi'yi hedef alan çıkışıyla başlayan tartışmada Çelebi, "Asansörcü Tuncay Özkan, Demirtaş seviciydi, şimdi Sadullah Ergin sevici olmuş... Hakkımda mazlumun sofrasından zalimin sofrasına oturdu demiş. O halde hodri meydan Tuncay Özkan! Mal varlıklarımızı açıklayalım da kim hangi sofrada ortaya çıksın. Sende nerde o cesaret! Haydi İzmir'e hesabımızı verelim! Sana 1 gün mühlet. Kim hangi sofrada görsün Yüce Milletimiz! Sen açıklamasan da ben siyaset öncesi ve sonrası malvarlığımı açıklayacağım Tuncay Özkan" dedi.

'BEN DAVA ADAMIYIM'

ÖZKAN'A tepkisini sürdüren Çelebi, "Sana meydan okuyorum! Ben dava adamıyım. Devletimizin ve milletimizin geleceğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde görüyorum. Kendi kaderimi Cumhurbaşkanımızın kaderi ile birleştiriyorum. Cumhurbaşkanımız seçilmezse ben seçilsem de milletvekilliği yapmayacağım ve istifa edeceğim. Nefer olarak mücadele edeceğim. Sen Kılıçdaroğlu seçilmezse vekillik koltuğumdan vazgeçerim diyebilir misin? Kim dava kim koltuk adamı görelim!"

'CEVABINI BEKLİYORUM'

ÇELEBİ, Özkan'ın "Yüzde 54'le kazanacağız" açıklamasına ithafen de aynı mesajı bir kez daha bu kez, "Yüzde 54 ile kesin kazanacağız diyorsun Tuncay Özkan cevabını bekliyorum!" ifadelerini kullandı. Ancak Özkan çekilen bu reste hamaset ve hakaretle cevap verdi.