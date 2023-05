Gençlere özel 35 proje müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yeni Asır'a yaptığı ziyarette müjdeler verdi. İzmir'e özel olarak hazırladıkları 35 projeyi yakında duyuracaklarını açıklayan Kasapoğlu, "Gençlik projelerimiz var. Onu da önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Genç katılımı baz alan 35 gençlik projesi. İki ana gençlik kampüsü düşünüyoruz. Temelde gençlerin kültürde, sanatta, sporda ve teknolojide erişimini güçlendireceğiz" diye konuştu.

'HER BRANŞTA YETİŞİYORLAR'

Kasapoğlu, "İzmir'in spor kültürü ve altyapısı çok güçlü, her branşta yetişen sporcular var. Futbolcuları dünya biliyor. Türkiye'nin adını duyuran cimnastikçi gençlerimiz var. Türkiye cimnastikte şu anda en önde.

Eskiden dünya genelinde bir başarımız yoktu. Her an birden fazla futbol takımı süper lige çıkabilir. Altınordu Spor Kulübü'nde sürekli gelişen bir trend var, disiplin var, yabancı futbolcuya izin vermeyen bir tarzı var. Oyuncularını kendisi yetiştiriyor.

Benim en çok ziyaret ettiğim ve örnek gösterdiğim kulüptür Altınordu.

İzmirli takımların süper ligde olmamasını büyük bir sorun olarak görmüyorum. O potansiyel var bana göre, her an olabilir" yorumunu yaptı.

Türkiye'nin cimnastiğin yanı sıra pek çok alanda madalyalar aldığının altını çizen Kasapoğlu, "Hentbol, su sporu, pentatlon, eskrim, uzun atlama, buz pateni, kış sporları ve daha bir çok dalın her birinde artık biz varız. Ben çok umutluyum.

Basketbolda da yeni bir jenerasyon yetişiyor. Voleybolu zaten söylememe gerek yok. 10 yıldır devlet olarak Anadolu'da kulüpler kurduk.

Binlerce kulüp kurduk voleybolda ve 10 yıldır onları destekliyoruz.

Spordaki başarının sırrı kulüpleşmede.

Geçen hafta çarşamba günü İzmir'deki kulüplerin hepsini online şekilde bir araya getirip malzemesiyle, nakdi yardımıyla destek verdik.

Türkiye genelinde 14 bin kulübü topladık.

Her ilde şölen yaptık. Sadece federasyonlara 2 milyar liradan fazla destek veriyoruz" diye konuştu.

'BÖLGESEL ETKİSİ OLACAK'

Kasapoğlu, "Gençlik projelerimiz var. Onu da önümüzdeki günlerde açıklayacağım.

Genç katılımı baz alan 35 gençlik projesi. İki ana gençlik kampüsü düşünüyoruz.

Temelde gençlerin kültürde, sanatta, sporda ve teknolojide erişimini güçlendireceğiz.

Genç kart çalışmasıyla ücretsiz bir şekilde yararlandırmak istiyoruz.

İşin temelinde bu var. Tiyatrosuyla, sinemasıyla, müziğiyle.

Hız kesmeden devam edeceğiz.

İzmir'de yer sorunu da var. Alan üretme konusunu Çevre Bakanı ile görüştüm. Rezerve alanlar veriyor bize. Bir de İzmir'in iki ana aksında gençlik merkezleri kuracağız. İçinde kültür, sanat, spor ve bilim atölyelerinin bulunduğu çok geniş yerler olacak. Geçen hafta Urla'da bilişim vadisini açtık. Orası da çok özel bir çalışma. Bölgesel bir etkisi olacak.

Bununla birlikte denizcilik üniversitesi projemiz var. İzmir'i inşallah bu ana temeller üzerinde daha da öne çıkaracağız" dedi.

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'in "İzmir'e özel başka müjdeleriniz olacak mı?" sorusuna Bakan Kasapoğlu, "İzmir'de devam eden ciddi projelerimiz var biliyorsunuz. Ankaraİzmir hızlı tren hattı bunlardan biri.

Konuyla ilgili ciddi bir takibimiz var. Yıllardan beri konuşulan Çandarlı Limanı projesi. Bunlar yeni dönemde bizler için en önemli ve en hızlı şekilde bitireceğimiz işler olacak.

Kemalpaşa'daki lojistik merkezi de çok önemli. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanımız ile görüştüm, hazırlıklar tamamlanmak üzere. Hemen hemen sona geldik.

İzmir'in en önemli konularından biri kentsel dönüşüm. Burada başlattığımız yarısı bizden kampanyası.

İnşallah onu tüm Türkiye'ye yayacağız. Sporda geçtiğimiz hafta çok önemli bir atılım yaptık. 40'dan fazla yeni spor tesisinin inşaasını başlattık. Selçuk'tan Kiraz'a kadar tüm ilçelerde ciddi bir spor altyapısı içerisine girdik. Karabağlar'da 6 salon birden yapıyoruz.

İzmir-İstanbul Otoyolu, bu devrimden de öte bir şey.

Benim çocukluğumda İzmir'e sık sık gelirdik.

Burada teyzem vardı. Yol en az 10-12 saat sürerdi. 3.5 saatte İzmir'den İstanbul'a gidiyoruz artık. 2.5 saatte bile gidenler var. Bunlar çok önemli. Yapılanları vatandaşlara tekrar tekrar anlatmamız gerek" yanıtını verdi.

'KARŞIYAKA STADINI YAPABİLİRİZ'

Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin altyapısına yönelik desteklerden de söz eden Mehmet Kasapoğlu, şunları söyledi: "Göztepe Kulübü'nün İnciraltı tesislerinde ve Karşıyaka Kulübü'nün arazisinde çalışmalarımız olacak. Tenisiyle, futboluyla güçlü bir tesis kuracağız. Bunların her biri İzmir'in daha iyi şartlara kavuşması için önemli. İzmir inşallah bu sefer bize farklı bir destek verir. Karşıyaka Stadyumu'nun yapımıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve spor kulübüyle oturup konuşacağız. İzmir'e iki stat yaptık. Bu statlardan en önce olması gereken Karşıyaka Stadyumu'ydu.

Bunları yapan bir devlet, bir irade neden Karşıyaka'yı da yapmasın.

Her yıl 4-5 tane stat açıyoruz, Karşıyaka'yı mı açmayacağız?

Her şey feda olsun, seve seve yaparız.

İşi doğru analiz etmek gerek; kim durdurmuş bu stadı, neden durdurmuş?

Şehrin önünü kilitleyecek bir engel olarak görmemek lazım.

Trafiği hemen tahliye edecek bir sistemle kurgulayıp yaparsanız, hiçbir sorun olmaz.

'HER ÇOCUK LİSANS ALACAK'

ATATÜRK Stadyumu'nun altında 17 branşa hizmet eden antrenman salonları olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Ne zaman gitseniz doludur. Stadyumun yanı başına kamp merkezi açtık. Dışarıdan gelen tüm sporcular orada kalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile başlattığımız çalışma kapsamında ilkokullarda bir çocuk 4. sınıfa kadar mutlaka bir spor sertifikası, lisans alacak. Antrenörleri okullara görevlendireceğiz" şeklinde konuştu.

OLİMPİK HAVUZLAR: ALSANCAK VE KONAK'TA YAPILIYOR

SPORDA aslolanın erişilebilirlik olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Bizim yeni dönemde konumuz butik spor. Bunu 5 yıldır uyguluyoruz. Vatandaşlarımızda spor yapma kültürü, alışkanlığı pek fazla yok. Bu alanda daha yeni yeni ilerliyoruz. İnsanlar gün içerisinde yürüyor ama 10 km giden kaç kişi var? Türkiye'de düzenli spor yapan kişi sayısı yüzde 10-15 seviyelerinde. Bunu artırmak için bahaneleri azaltmak lazım. Evinin yakınına spor alanları yapacaksınız ki vakit sorunu ortadan kalksın. Son 5 yılda 8 bin tesis, 10 bin basketbol sahası yaptık. İnsanların gözünün önünde olması lazım. Havuz varsa, vatandaş gidecek, yüzecek. Alsancak'ta ve Konak'ta iki tane olimpik yüzme havuzu yapıyoruz. Halkapınar'daki spor salonunun yanına dayapıyoruz" şeklinde konuştu.

'YÜZMEDE ÖNEMLİ GELİŞMELER'

KASAPOĞLU, "Yüzme envanterimiz yoktu. Yüzme bilmeyen kalmasın diye bir proje başlattık. 6 milyon kişiye yüzme öğrettik. Her ilin yıllık hedefi, kotası var. Burada sadece bakanlık havuzlarını değil, tüm havuz altyapısını kullanıyoruz. Bazı yerlerde üniversitelerin, bazı yerlerde de özel sektöre ait havuzlardan faydalanıyoruz. Okullardaki çocukları havuzlara taşıyoruz. Sorumluluğunu da bakanlık olarak biz aldık. Beden eğitimi dersini orada yapıp okullarına geri dönüyorlar. Yüzmede de önemli gelişmeler var. Uluslararası başarı kazanan birkaç çocuğumuz da İzmir'den" diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR'İN KAÇ KİŞİLİK YURDU VAR"

ÜNİVERSİTELERE bakanlık olarak ciddi destekleri olduğunu ifade eden Mehmet Kasapoğlu, "Geçen hafta İzmir'de 6 bin kişilik yurt açtık. Bu çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaç kişilik yurdu var acaba? Biz bir açılışta 6 bin gencimize yurt imkanı sunduk. İzmir'de bu yıl yurtta kalmak isteyip de başvuran bütün üniversiteli gençleri aldık. Kimseyi geri çevirmedik. Eskiden 100 kişi başvururdu, 12 kişi yerleşebilirdi. Şimdi herkes faydalanabiliyor. Başka memleketten gelen öğrenciler için yurt çok önemli. Şimdi gençler yurda başvuruyor, 1 ay sonra onayı çıkıyor" bilgisini paylaştı.

