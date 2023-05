İzmir’den ‘Terör devletine izin vermeyeceğiz’ mesajı

İzmir Kuvayi Milliye Gençlik Platformu üyeleri İzmir Alsancak'ta bir araya gelerek, ülkeyi bölmek isteyenlere oy vermeyeceklerini açıkladı. Kordon'da toplanan üyeler, seçimlere sayılı günler kaldığını, bazı hainlerin Misak-ı Milli sınırlarında terör devleti kurma rüyasında olduklarını vurguladı.

"BİRLİKTE 'YETER' DİYELİM"

'Teröre geçit yok, CHP'ye oy yok', 'İha'ya Siha'ya dokunmak yok, Millet İttifakı'na oy yok' yazılı pankartlar taşıyan Platform üyeleri adına basın açıklaması yapan Orhan Yemişen, "Bu hainlerin her adımında emellerini kursaklarında bırakan devletimize katil diyebilecek kadar şımarmışlara, çaresizlik içinde çırpınan teröristlere her fırsatta moral aşılayanları Gazi'nin kurduğu partiyi aparat olarak kullanıp Gazi Meclisimize sızdıran politikacılara, gelin birlikte 'artık yeter' diyelim" diye konuştu.

"Bize Cumhuriyeti emanet eden Atamızın, Hasan Tahsinlerin, Şerafettin Beylerin, güzel İzmir'imiz için can veren on binlerce şehidimizin bizde hakkı olduğunu unutmayalım" diyen Yemişen, "Bir yandan genç ve kadın haklarına dikkat çekip öte yandan gece gündüz bu vatan için çalışan gençleri ehliyetsiz ve liyakatsizlikle suçlayanlara, bazen kıyafeti, bazen inancını bahane edip kadınların önünü her alanda kesmeye çalışanlara, gelin birlikte hadlerini bildirelim. Bu milleti açlıkla korkutup, politik ihtirasları uğruna soğan tarlası satar gibi, pervasızca ve utanmadan bu vatanı emperyalistlere peşkeş çekeceğini vadedenlere gelin birlikte dur diyelim. Bizim kendimizden şüphemiz olmadığı gibi sizden de şüphemiz yok. İş işten geçtiğinde omuz omuza birlikte savaşmak yerine şimdiden omuz omuza verelim ve bu hiçbir ilkesi olmayan politikacılara gelin birlikte gerçekleri haykıralım" ifadelerini kullandı.

METİN BURMALI