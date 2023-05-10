“İzmir’in önceliği ikinci çevre yolu”

YENİ ASIR Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili ve İzmir 2. Bölge 3. Sıra milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, kente yönelik önemli açıklamalar yaptı. Seçim çalışmalarında ziyaret ettiği ilçelerde, insanların en çok çevre kirliliği, körfezden gelen pis koku, ulaşım ve bölgelerine doğalgazın gelmemesi gibi sorunlardan dert yandığının altını çizdi.

'OTOPARK SORUNU VAR'

Ceyda Bölünmez Çankırı, bazı bölgelerin yerel yönetimlerin sorumluluğunda kaldığına dikkat çekerek, "Sorunların çözümü noktasında üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Ancak bazı bölgeler hükümetin değil, yerel yönetimlerin kontrolü altında. Cumhurbaşkanımız verdiği her sözü tuttu, 21 yıldır tutamadığı hiçbir söz yok" dedi.

Seçimlerden sonra yeni dönemde İzmir'de hayata geçirmeyi düşündükleri yatırımlardan da bahseden Bölünmez Çankırı, "Bizim öncelikle İzmir'e ikinci bir çevre yolu yapmamız gerekiyor. Şu anki çevre yolu şehir içi otoyolu olmuş durumda. İnanın bir yerden bir yere ulaşmak çok zor, trafik çok sıkışık. Bunu daha net gördüm. Ayrıca yeterli otopark yok. İsviçre'nin Cenevre kentine bir bakıyorsunuz sokakta neredeyse hiç araba göremiyorsunuz. Neden? Çünkü bütün otoparklar yerin altında. Doğu, güney, batı, kuzey çıkışı olmak üzere 4 tane yerden giriyorsunuz" diye konuştu.

SOYER KARŞI ÇIKIYOR

İkinci çevreyolu projesine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ağaç kesileceği gerekçesi ile karşı çıktığının sorulması üzerine Bölünmez Çankırı, "Biz çevre mutabakatını ilk imzalayanlardan biriyiz. Sonuçta karbon ayak izini de çok iyi takip ediyoruz. Bu kamu yani vatandaş yararına yapılacak bir şey. Trafikte ne kadar karbon salınımı yapılıyor? Ne kadar yakıt harcanıyor? Ne kadar zaman kaybediliyor? O süreç içerisinde ne kadar çok insan kalkıp farklı faaliyetlerde bulunabilir? Bunların da düşünülmesi lazım. Geçen gün İzmir Kara Nakliyeciler Sitesi'ne gittim. 'Allah reisimizden razı olsun, artık kaymak gibi yollarda gidip geliyoruz' diyorlar. Siz bu yolları sadece ulaşım için yapmıyorsunuz. Sadece 3,5 saatte İzmir'den İstanbul'a gidin diye değil. Bu yollar ihracat yolları, ülkenin gelişim yolları" ifadelerini kullandı. Bölünmez Çankırı, Kemalpaşa Lojistik Köyü gibi Aliağa ilçesi lokalinde de Çandarlı Limanı ve Çanakkale 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılı bir lojistik köy talebi olduğunu, bunun üzerinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile istişarede bulunduklarını vurguladı.

METİN BURMALI