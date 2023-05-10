Operasyonlar zehir rotasını değiştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün sabah İzmir'de başlatılan 56. Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 310 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Soylu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, 56. Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin bilgiler paylaştı.

362 NOKTADA GERÇEKLEŞTİ

Operasyonun 332'si polis, 30'u jandarma bölgesi olmak üzere 362 noktada gerçekleştirildiğini dile getiren Soylu, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak yürüttüğümüz, gizli soruşturmacı marifetiyle yaptığımız bu operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik, bunların satışı, torbacısı ve yöneticisi olarak tespit edilen 310 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar hala devam etmektedir" dedi. Uyuşturucu ile mücadelede Türkiye'nin büyük bir basiret ve dirayet gösterdiğini ifade eden Soylu, bunun "eroin rotasının değiştirilmesine" neden olduğunu kaydetti.

ÖLÜMLER 5 YILDA AZALDI

Uyuşturucuya bağlı ölümlerin son 5 yılda 941'den 270'e düştüğünü aktaran Soylu, "Bu nereden bakarsanız 3'de 1'lik bir düşüşü ortaya koymaktadır. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de uyuşturucu ile mücadelede ortaya koyduğu konsepttir. Buna bütün güvenlik kurumlarımızın bizatihi kendi operasyonları ile birlikte yön vermesiyle sağlanmıştır" diye konuştu.