Çelebi: Parayı Londra’dan aferini Avrupa’dan alıyorlar

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Mehmet Ali Çelebi, 'Atatürk' ve 'Türk ordusu' üzerinden CHP'ye yüklenerek, "Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' diyen milletvekilini CHP'den yine aday yaptılar. Atatürk ulus devlet kurdu. Bunlar mutabakat metnine, 'Türk milleti' yazmadılar. Atatürk üniter devlet kurdu. Genel Merkezde, Türk Bayrağını kaldırıp, özerklik istediler. Şerefli ordumuza 'Çocuk katili' diyenleri getirdiler, İzmir'den aday yaptılar. Bunlar, parayı Londra'dan, demokrasiyi Amerika'dan, danışmanı Almanya'dan, aferini de Avrupa'dan alıyorlar!" ifadelerini kullandı.

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