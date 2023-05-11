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Haberler İzmir Çelebi: Parayı Londra’dan aferini Avrupa’dan alıyorlar

Çelebi: Parayı Londra’dan aferini Avrupa’dan alıyorlar

11.5.2023

Gazete

Çelebi: Parayı Londra’dan aferini Avrupa’dan alıyorlar
AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Mehmet Ali Çelebi, 'Atatürk' ve 'Türk ordusu' üzerinden CHP'ye yüklenerek, "Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' diyen milletvekilini CHP'den yine aday yaptılar. Atatürk ulus devlet kurdu. Bunlar mutabakat metnine, 'Türk milleti' yazmadılar. Atatürk üniter devlet kurdu. Genel Merkezde, Türk Bayrağını kaldırıp, özerklik istediler. Şerefli ordumuza 'Çocuk katili' diyenleri getirdiler, İzmir'den aday yaptılar. Bunlar, parayı Londra'dan, demokrasiyi Amerika'dan, danışmanı Almanya'dan, aferini de Avrupa'dan alıyorlar!" ifadelerini kullandı.
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