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Haberler İzmir İzmir’de AK Parti’ye geçiş her gün artıyor

İzmir’de AK Parti’ye geçiş her gün artıyor

11.5.2023

Gazete

İzmir’de AK Parti’ye geçiş her gün artıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de vatandaşların CHP'den AK Parti'ye geçiş yaptığını açıkladı. Trendler noktasında tablonun AK Parti lehine olduğunu belirten Dağ, "İzmir milletvekiliyim, İzmir'in demografik yapısını da gayet iyi biliyorum. Evlere girdiğimizde, önceki seçimde bize oy vermeyen, CHP'den de HDP'den de İYİ Parti'den de kısmen partimize, büyük oranda cumhurbaşkanımıza oy geçişi olduğunu görüyoruz. Kemal Bey'in kaos noktasından olaya bakması yeni değil, yıllardır yaptığı bir şey. 2018 seçimlerinden sonra Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısı bir gün araylaydı. Ona bakmak lazım. Kemal Bey, 'Bu seçim sonucunu tanımıyorum' dedi, Muharrem İnce ise, 'Bundan sonra muhalefet yapmak lazım' dedi" ifadelerini kullandı.
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