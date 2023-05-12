“14 Mayıs Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı”

AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, saha çalışmaları kapsamında Bayraklı, Konak, Bornova, Çiğli ve Karşıyaka ilçelerindeki programlara katıldı. Bornova Çamdibi'nde Makedonya göçmeni hemşerilerini ziyaret eden AK Partili Sürekli, gönül coğrafyasına selam gönderdi. Balkanların yiğit evlatlarına ilgi ve destekleri için teşekkür eden Sürekli, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs Türkiye'nin istiklali ve istikbali için bir dönüm noktası, 'Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı olacaktır" diye konuştu.

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