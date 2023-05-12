  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir “14 Mayıs Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı”

“14 Mayıs Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı”

12.5.2023

Gazete

“14 Mayıs Türkiye Yüzyılı’nın anahtarı”
AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, saha çalışmaları kapsamında Bayraklı, Konak, Bornova, Çiğli ve Karşıyaka ilçelerindeki programlara katıldı. Bornova Çamdibi'nde Makedonya göçmeni hemşerilerini ziyaret eden AK Partili Sürekli, gönül coğrafyasına selam gönderdi. Balkanların yiğit evlatlarına ilgi ve destekleri için teşekkür eden Sürekli, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs Türkiye'nin istiklali ve istikbali için bir dönüm noktası, 'Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı olacaktır" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA