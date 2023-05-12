AK Partili Çankırı’dan sokak hayvanları için İzmir’e 2 müjde

AK Parti İzmir Milletvekili ve 2. bölge adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Aliağa ilçesinde hizmet veren Pati Park Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Partililerinin eşlik ettiği ziyarete Hayvan Arama Kurtarma (HAK-TİM) ekipleri de katıldı. İzmir'de 400 bin sahipsiz sokak havyanı olduğunu, sokak hayvanları için kuracakları mobil klinik ve mama tesisin kurulmasıyla hem vatandaşların hem de sadık dostların emin ellerde olacağını vurgulayan Çankırı, sokak hayvanlarının kısırlaştırılma, beslenme, aşılanma ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekleri bir mobil klinik kuracaklarını ve binlerce hayvanın yararlanabileceği mama tesisini de hayata geçireceklerini açıkladı.





"YEREL YÖNETİMLERDEN KAYNAKLI EKSİKLER VAR"

Bütün hayvanlarının yaşam hakkına sahip olduğunu belirten Çankırı, "Bir hayvan türü olan insanın da hayvanları yok etmesine yaşamlarına müdahale etme hakkımız yok. Bizlere emanet olan bu canlılara en iyi şekilde bakmamız gerekiyor. Onların en iyi şekilde bakımı ve tedavisinin yapılması hepimizin insanlık görevi. İzmir aslında bu işlerin farkındalık oluşturduğu bir şehir. Ancak tedavilerinin gerektiği kadar yapılamaması noktasında eksikler var. Bu eksikler de maalesef yerel yönetimlerden kaynaklı eksikler. Sonuçta her ilçede barınaklar var ama bu barınakların nasıl işletildiğini bilmiyoruz. Aliağa ilçemizde görüyoruz ki beş yıldızlı otel konforunda bir tesisimiz var. Bakırçay Havzasında mobil klinik talebini aldık. İnşallah bunu köylere de kazandıracağız. İzmir 4,5 milyona yakın bir nüfusa sahip. Öte yandan da 400 bine yakın sahipsiz sokak hayvanı var. Diğer bölgelerde AK Parti belediyelerinde de örneğin Bayındır Belediyesine de inşallah Küçük Menderes Havzasına da yaptıralım. Diğer belediyelere de örnek olsun. Çünkü biz AK belediyecilik olarak Cumhur İttifakı'nda yapmış olduğumuz belediye hizmetlerinde hep öncülük ediyoruz. İnşallah iyi şeyler birbirini hep taklit etsin, biz bunu arzu ediyoruz. Kim bir canlıya hayat verecek, onun yaşam hakkını elinden almayacak, onun fiziksel ve çevresel şartlarını iyileştirecek bir hizmet yaparsa biz ona da saygı duyarız. Yapılan tüm işler takdir edilmelidir" dedi.





MOBİL KLİNİKLE DAĞITIM

Çankırı, mobil kliniğin ilçe sınırlarındaki tüm köylere muhtarlar ve belediye üzerinden yapılan duyuru ile ulaşım sağlayarak hizmet vereceğini söyledi. Aliağa Belediyesi sınırlarında olan İzmir 2 No'lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuyla iş birliği yapacaklarını belirten Çankırı, "Aliağa'da iyi bir potansiyel var. Burada cezaevi olduğu için artan gıdaları proteinle dengeli karıştırarak hazır mamaya dönüştürülen paketleri de mobil klinikle dağıtımını sağlayacağız" diye konuştu.



"BARINAKLARIN YÜKÜNÜ DE HAFİFLETMİŞ OLURUZ"

Ziyaret sonrasında açıklama yapan HAK-TİM gönüllüsü Zehra Betaş, proje sayesinde barınakların yükünün hafifletileceğine dikkat çekerek söz konusu kliniğin tam teşekkülü olarak sadece Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde mevcut olduğunu belirtti. Betaş, ''Popülasyon dengeye girerse bu hayvanlara eziyet sorunu haline getirilen, örneğin etik olmayan aparatlarla onların sokaktan toplanmaları, toplu zehirlemeler gibi sorunlar da ortadan kalkar. Böylelikle barınakların yükünü de hafifletmiş oluruz." ifadelerini kullandı.