Bakan Kasapoğlu: Şer odakları bir araya geldi, oyunu bozmamız lazım!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'nin gençleri yol arkadaşı olarak gören bir hareket olduğunu söyledi.

İzmir'den AK Parti milletvekili adayı olan Kasapoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) önderliğinde bir otelde düzenlenen İzmir İş Dünyası ve STK Buluşması'na katıldı.

Bakan Kasapoğlu, toplantıdaki konuşmasında, seçime çok az süre kaldığını belirterek, Türkiye'nin yeni yüzyıl vizyonunun başında olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 2002 ve 2023 arasında ekonomik ve siyasal anlamdaki gelişmesini iş dünyasının çok iyi bildiğini kaydeden Kasapoğlu, "İş dünyasının 2002 öncesi nasıl ayrımcılığa tabi tutulduğunu unutmadık. Bunu yeni nesillerin de bilmesi lazım." dedi.

Kasapoğlu, 2002 öncesinde başarılı insanların, inançları nedeniyle devre dışı bırakıldığını ifade ederek, AK Parti iktidarının Türkiye'yi siyasi ve ekonomik anlamda ilmek ilmek işlediğini anlattı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de yerliliği, istihdamı, sosyal dönüşümü ve fırsat eşitliği anlayışını geliştirdiklerini, her vatandaşı her imkana erişme noktasında gayret gösterdiklerini, bu süreçte kapatma davaları, hain kumpaslar ve darbe teşebbüsleriyle karşılaştıklarını belirtti.

Türkiye'de gençlerin aynı acıları yaşamaması için herkese büyük görevler düştüğünü ifade eden Kasapoğlu, "Önümüzdeki 48 saatlik sürecin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Elbette giremediğimiz gönüller, ulaşamadığımız gönüller var. Sizler ciddi etki alanına sahipsiniz. Gerek sivil toplum yöneticileri gerek iş insanları olarak etki alanında olduğunuz kişilerle süreci yürütecek ve bu kutsal yola en ciddi katkıyı verecek güce sahipsiniz." diye konuştu.

Kasapoğlu, "yüzyılın seçiminde" sürecin asla ihmale gelmeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tüm şer odaklarının bir araya geldiği bir seçim. İçeride, dışarıda herkesin Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir araya geldiği seçim. İşleri güçleri Cumhurbaşkanı'mızı devre dışı bırakmak. Onların oyununu bozmamız lazım. O anlamda vatandaşımızı ikna etmemiz lazım."

Türkiye'ye ve hayallerine dair yürüyüşlerini güçlendirerek devam ettireceklerini söyleyen Kasapoğlu, "Hakkari'den Kars'a, Edirne'ye kadar bizim hareketimiz gençlik hareketidir. Gençlik hareketi olarak doğan, gençlerin önünü açan ve gençleri yol arkadaşı olarak gören bir hareketiz. Gençleri figüran olarak değerlendiren, gençleri tanımlamaktan başka algısı olmayan bir çevre var karşımızda." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin yeni yüzyıla hazırlandığını ve geleceğe yatırım yaptığını dile getirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye'de ülkenin dışa bağımlılığının yok edilmesini sağlayan yerli ve milli siyaset çizgisinin karşısında vesayetçi bir çizginin durduğunu söyledi.

Vesayetçi sistem iktidarda olsa Türkiye'de yerli ve milli otomobilin üretilemeyeceğini ve pek çok gelişmenin yaşanamayacağını dile getiren Saygılı, "Eğer vesayetçi sistem ve bugün onun bileşenlerinin, hain bir duruşun olduğu bir ülkeden bir bütünlük sağlanıp da TCG Anadolu, İHA, SİHA çıkar mıydı? İzin verirler miydi?" dedi.

MÜSİAD İzmir İl Başkanı Gökhan Temur ise bu yıl 33'üncü yıl dönümünü kutlayan dernek üyelerinin yerli ve milli duruşu desteklediğini kaydetti.