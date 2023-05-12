Körfez Tüp Geçiş Projesi geri dönüyor!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Binali Yıldırım'ın '35 İzmir, 35 Proje'si içerisinde yer alan ancak geçmişte yapılan itiraz sebebiyle yapılmaktan vazgeçilen Körfez Geçiş Projesi ve İnciraltı Planları'nın yeniden ele alındığını belirtti.

TRAFİĞİN kentteki bir numaralı sorun olduğunu kaydeden Kaya, "İzmir'in trafik konusunda çözümü olacak çevre yolu ile birlikte tüp geçiş projesini tekrar gündeme getiriyoruz. İnciraltı Planlaması konusunda destek veren başta dernek ve hemşerilerimiz, odalarımız kim varsa teşekkür ederim. Bu destek olmasa bu İzmir düşmanları karşımıza çıkardı.

Tüp Geçiş Projesi olsaydı İzmir'de bir numaralı sorun olan trafiği konuşmayacaktık. İnciraltı Planı'nda olduğu gibi haydi bu sefer tekrar başaralım ve Körfez Geçiş Porjesi'ne sahip çıkalım. İzmir düşmanları hep kaybetti. Bakın Göztepe Stadı'na kaybettiler. Göztepe taraftarı gitti, yasal tepkisini koydu, sonra çark ettiler. İzmir düşmanlarına prim vermeyelim ve tüm İzmirliler olarak Tüp Geçiş Projesi'ne sahip çıkalım" dedi.

"BU PLANA KİMSE DAVA AÇMAZ!"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İnciraltı Planlaması ile ilgili detayları anlattı. Planlamanın şehircilik ilkelerine tamamen uyumlu yapıldığını kaydeden Kaya, devlete ait arazinin İnciraltı'nda bulunmamasına rağmen 540 bin dönümlük yeşil alanı İzmir'e kazandıracaklarını söyledi.

'BUNLAR İZMİR DÜŞMANLARI'

İNCİRALTI Planları ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberleri yorumlayan Kaya, "İzmir düşmanları hemen da atak yaptı. Bir gazete 'imara açıldı' diye haber yaptı. 5 bin dönümlük alanı planladık. Kent Ormanı'nın olduğu yerin fotoğrafını koyup haber yapmışlar. Bakın bunlar İzmir düşmanı, alçak, yalancı gazeteler. Bunlar gazeteci değil, başka bir şey. Planladığımız alan bu bölge. Nerenin ne olduğunu bilmiyorlar. İzmir düşmanları bu dip haberleri yapıyorlar Bunlar ne kadar doğru yolda olduğumuz gösteriyor" dedi.