AK Partili Yıldırım: İzmir’in PKK’lıların, FETÖ’cülerin desteğine ihtiyacı yoktur

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen mitingde konuştu. Selvili Meydanı'nda gerçekleşen mitinge Binali Yıldırım'ın yanı sıra İzmir'den milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ve AK Partili İzmir milletvekili adayları katıldı. Sahneye çıktığında eline mikrofonu alıp 'Haydi Bir Daha' şarkısına eşlik eden Yıldırım, daha sonra meydandaki kalabalığa konuşma yaptı.





"YATACAĞIZ KALKACAĞIZ SANDIKLARA KOŞACAĞIZ"

Konuşmasında seçimlerle ilgili önemli açıklamalar yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Biz sizlerle AK Kadınlarla gurur duyuyoruz. 15 seçim zaferinin arkasında AK kadınlarımız, AK gençlerimiz, yol arkadaşlarımız var. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız kalkacağız sandıklara koşacağız. Pazar günü sandıkta ülkemize, milletimize, askerimize kurşun sıkanlara, FETÖ'cülere, PKK'ya, PYD'ye, onların arkasındaki ipleri tutanlara hak ettikleri dersi verecek miyiz? Pazar günü iki tane sandık var. Birinde cumhurbaşkanı diğerinde milletvekili seçimi. Cumhurbaşkanı seçiminde ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Gezi olaylarında terör örgütlerine 'dur' diyen, 15 Temmuz'da alçaklara 'dur' diyen, Ay yıldızlı bayrağı indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçmeye hazır mıyız? Bir seçim yapacağız ama ikinci sandığı unutmayalım. Orada da Cumhurbaşkanımızın vekilleri var. Cumhurbaşkanımızı seçmek yetmez. Onun vekillerini de Ankara'ya göndermeye hazır mısınız? Biz 16'ncı seçimimize gidiyoruz. 3 Kasım 2002'den beri 15 seçim yaptık. Her seçimde bize daha çok destek verdiniz. İş başına getirdiniz. Allah sizden razı olsun" dedi.



"İZMİR'İN SÖMÜRGECİLERİN, PKK'LILARIN, FETÖ'CÜLERİN DESTEĞİNE İHTİYACI YOKTUR"

Bu seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Amerika'sı bir yandan, Almanya'sı, Fransa'sı bir yandan, hep bir ağızdan 'Asrın en önemli seçimi' diyor. Onların en büyük gazeteleri 'Bu seçimde Tayyip Erdoğan gitsin' hep bir ağızdan bunu diyorlar. Başka kim diyor? Kandil'deki bölücü terör örgütünün ele başları, FETÖ'cüler aynı şeyi söylüyor. Millet İttifakı; ben onlara menfaat ittifakı diyorum, adayları da aynı şeyi söylüyor mu? Bunlara gününü göstermek, hak ettikleri dersi vermek bize düşüyor. Pazar günü öyle bir ders vereceğiz ki onlara, oyları sandıklara tıka basa dolduracağız. Terör örgütleriyle kol kola girenleri bir torbanın içine doldurup tarihin derinliklerine göndereceğiz. İzmir sıradan bir şehir değil. İzmir dünya savaşından sonra düşmanlar tarafından işgal edildiğinde Kuvayı Milliye'yi kuran bir şehirdir. Düşmana ilk kurşunu sıkan şehirdir. İstiklal mücadelesinin meşalesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile beraber başlatan bir şehirdir. O mücadele 9 Eylül'de düşmandan İzmir'in temizlenmesiyle son bulmuştur. İzmir'in sömürgecilerin, PKK'lıların, FETÖ'cülerin desteğine ihtiyacı yoktur. Bize millet yeter" dedi.



MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

Mitingdeki konuşmasında Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye de değinen Yıldırım, "Bir aday çıktı. Muharrem İnce. Baş kaldırdı. CHP'ye 'Siz artık CHP değilsiniz, Atatürk'ün partisi değilsiniz, ben onun için Atatürk'ün yolunda gitmek üzere yeni bir çıkış yaptım' dedi. Neler yaptıklarını gördünüz değil mi? Önce adaylıktan çekilmesi için her türlü mahalle baskısını yaptılar mı? Başaramayınca Rahmetli Deniz Baykal'a yaptıkları gibi belden aşağı, alçakça, kasetle, iftirayla çekilmesini zorladılar mı? İşte bunların demokrasi anlayışı bu kadar. İşte bunların insana verdiği değer ancak bu kadar. Bu taktikler FETÖ taktiğidir. Biz bunu iyi biliriz. 17-25'ten biliriz, 15 Temmuz şanlı direnişinden biliriz. 15 Temmuz'da da bunlar askerin uçağını, tankını, helikopterini gasp ederek insanlar üzerine bombalar yağdırdılar. 251 tane de şehidimiz var. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi de kalkmışlar 'Millet ittifakının adayını destekleyeceğiz' diye bas bas bağırıyorlar. Her şey hepinizin gözü önünde oluyor. Gün bugündür" sözlerine yer verdi.





"İZMİR'İN AKIN AKIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A TEVECCÜHÜNÜ GÖRDÜM"

Mitingde konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Bugün sizlerle 14 Mayıs ilçesi bu güzel ilçede artık son buluşmalarımızdan birini yapıyoruz. Bu seçim yüzyılın seçimi. Gün boyu İzmir'in sokaklarında, caddelerindeydim. İzmir'in akın akın AK Parti'ye koşuşunu gördüm. İzmir'in akın akın Recep Tayyip Erdoğan'a teveccühünü gördüm. İçeride ve dışarda ellerini ovuşturanlar var. Sakın ha bunlara fırsat vermeyin. Sizlerin desteğiyle 14 Mayıs'ta şahlanışı başlatacağız. Bu milletin her bir ferdinin refahını arttırmaya devam edeceğiz. Sizler bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sizlere bir müjdemiz var. Karabağlar'da altı yeni spor salonu inşa ediyoruz. Hayırlı olsun diyorum" açıklamasında bulundu.