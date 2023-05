İzmir 5 yıl içinde uçacak!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki 5 yıllık süreçte hükümet olarak İzmir'de hayata geçirecekleri projeleri açıkladı. Dağ, Anakara-İzmir YHT Tren Projesi, Çandarlı ve Alsancak limanlarının geleceği, kent trafiğinin çözümü noktasında ikinci çevreyolu ile Tarihi Elektrik Fabrikası, Karşıyaka Stadı ve İzmir Çeşme Turizm Projesi gibi yapacaklarının listesini yayınladı.



BİRBİRİNDEN YILDIZ PROJELER



İZMİR-ANKARA YHT

2025 yılında hayata geçirilecek İzmir-Ankara yüksek hızlı trenin 13 milyon 300 bin yolcu, 90 milyon yük kapasitesine sahip olacağını ifade eden Dağ, 14 saat süren demiryolu yolculuğunun 3,5 saate ineceğini söyledi.



YENİ KAVŞAK VE YOLLAR

Dağ, "Yeni kavşak ve yollar yapılmasını arzu ediyoruz. Bizim uhdemizde olan ikinci çevreyolunun da projesi büyük oranda bitti. 6 milyar liraya mal olacak şekilde 2025 yılında etap etap hizmete almayı düşünüyoruz" dedi.



ÇANDARLI LİMANI

Çandarlı Limanı Projesi'nin altyapı çalışmasının uzun süre önce bittiğine dikkat çeken Dağ, "Üst yapıyla ilgili yap-işlet-devret ile hayata geçirme düşüncemiz var. İnşallah Çandarlı Limanı ve Temiz Enerji Endüstrisi projesini yaptığımızda 5 milyar dolara kadar ihracat olacak" dedi.



KEMALPAŞA LOJİSTİK MERKEZİ

"Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve demiryolu bağlantı hatları projesinin altyapısı bitti" diyen Dağ, "Burayı daha aktif hale getireceğiz. 5 kurumun oluşturduğu şirketle mesafe kat ettik. TIR gümrüğü olayını 2023 yılı içinde İzmir'e kazandıracağız" ifadelerini kullandı.



KARŞIYAKA STADI PROJESİ

İzmir'de stadyumlarından bahseden Dağ, "Göztepe ve Alsancak statlarını hizmete sunduk. Karşıyaka stadı ile ilgili hiçbir adım atılmadı, atacakları da yok. Futbol takımı Süper Lig'e doğru yol aldığında stadı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapacak durumu yok, herhalde bize nasip olacak" dedi.



BİLİŞİM VADİSİ İZMİR PROJESİ

Dağ, Bilişim Vadisi İzmir Projesi'ni de uzun zamandır takip ettiklerini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü içinde ilk etabının açılışının yapıldığını, zamanla diğer etapların hayata geçirileceğini aktardı.



YENİLİKÇİ ENDÜSTRİLER

İzmir Yenilikçi Endüstriler Merkezi'nin Alsancak'taki tarihi elektrik fabrikası ve etrafında konumlandırılacağının müjdesini veren Dağ, "Orayı bilişim ve teknoloji anlamında teknoloji üssü anlamında hayata geçireceğiz. 2023- 2024 içinde hayata geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.



TURİZMİ CANLANDIRMA

Dağ, "Alsancak Limanı'nın yeniden projelendirilmesi, sonra da bunun şehre yeniden sunulması lazım. İzmir Limanı ve etrafını turiste yönelik, Çandarlı Limanı ise yüke yönelik planlanması ortada. Bunu, kamuoyuna paylaştıktan sonra tepkilere göre hayata geçirme durumu olacak" ifadelerini kullandı.



İZMİR ŞEHİR HASTANESİ

Ege'nin en büyük şehir hastanesinin 1 ay sonra hasta kabulüne başlayacağını açıklayan Dağ, 2 bin 60 yataklı hastaneye sahip olunacağını ve özellikle kış aylarında yaşanabilen yoğun bakım sıkıntısının artık hiç kalmayacağını söyledi.



BERGAMA VE KINIK'A İZBAN ULAŞACAK

Önümüzdeki süreçte kadın girişimcilere desteklerin devam edeceğini açıklayan Dağ, İzmir'i gençlik yatırımlarında ülkenin kalbi haline getireceklerini, İZBAN'ı Bergama ve Kınık'a ulaştıracaklarını ifade etti.



HER HANEYE DOĞALGAZ

Doğalgaz konusunda mesafe kat ettiklerini, imarsız yapılarla ilgili yasal problemleri aştıklarını belirten Dağ, "Meclislerin karar verdiği yerlerde doğalgazı her haneye getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde talep eden her haneye doğalgaz ulaştırmış olacağız" dedi.

