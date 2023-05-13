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Haberler İzmir İzmir'de silahlı kavgada 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'de silahlı kavgada 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan bıçaklı, silahlı ve sopalı kavgada 13 yaşındaki Ramazan Miraç Teker hayatını kaybetti, F.Ö. ve Ç.Ö. ise yaralandı.

AA

13.05.2023, 23:24 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023, 23:29

İzmir’de silahlı kavgada 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yamanlar Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen komşular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 13 yaşındaki Ramazan Miraç Teker ile F.Ö. ve Ç.Ö pompalı tüfekle yaralandı.

Ağır yaralanan çocuk, Karşıyaka'daki özel bir hastaneye, diğer yaralılar F.Ö. ve Ç.Ö de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

13 yaşındaki Teker, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgayı duyup olay yerine gelen taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgaya da çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

Çevik kuvvet ekipleri ile Yunus timleri mahallede ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

Olayı gerçekleştiren zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

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