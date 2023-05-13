Kız meselesi yüzünden kan döküldü

İzmir'in Tire ilçesinde, gençler arasında kız meselesi yüzünden çıkan sokak kavgasında kan aktı. Balta, bıçak, sopa gibi delici ve kesici aletlerin kullandığı kavgada, 21 yaşındaki genç berber Ayberk Şığva hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Acı olay, önceki gece geç saatlerde Türkocağı caddesi, Gülcüoğlu Konakları önünde meydana geldi.

AYIRMAK MÜMKÜN OLMADI

Birbirleriyle kıyasıya kavga eden iki grubu ayırmak mümkün olmazken, kavgada Ayberk Şığva, G.Ş. ve Y.E. isimli gençler vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandılar. Ağır yaralanan Ayberk Şığva olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

NADİR UYSAL