  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kız meselesi yüzünden kan döküldü

Kız meselesi yüzünden kan döküldü

13.5.2023

Gazete

Kız meselesi yüzünden kan döküldü

İzmir'in Tire ilçesinde, gençler arasında kız meselesi yüzünden çıkan sokak kavgasında kan aktı. Balta, bıçak, sopa gibi delici ve kesici aletlerin kullandığı kavgada, 21 yaşındaki genç berber Ayberk Şığva hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Acı olay, önceki gece geç saatlerde Türkocağı caddesi, Gülcüoğlu Konakları önünde meydana geldi.

AYIRMAK MÜMKÜN OLMADI
Birbirleriyle kıyasıya kavga eden iki grubu ayırmak mümkün olmazken, kavgada Ayberk Şığva, G.Ş. ve Y.E. isimli gençler vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandılar. Ağır yaralanan Ayberk Şığva olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

NADİR UYSAL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA