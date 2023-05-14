AK Partili Hamza Dağ ile Eyyüp Kadir İnan, İzmir’de oy verdi

Hamza Dağ, oy kullanma işlemi için Bayraklı Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokuluna geldi.

Oy kullanacağı 2147 numaralı sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Dağ, kimliğini ibraz ederek "Hayırlı olsun." temennisinde bulundu.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Dağ, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

14 Mayıs 2023'ün Türkiye demokrasisi için önemli bir tarih olacağını belirten Dağ, şöyle konuştu:

"En tarihi gün olan seçimler noktasında hepimize referans gösterdiği 14 Mayıs 1950'nin neredeyse bir dönemini, zamanını yaşıyoruz. Biz oyumuzu kullandık. İnşallah bugün yine Türkiye demokrasi tarihine bir demokrasi şöleni olarak geçecektir. İnşallah bugün milletimiz, önümüzdeki 5 sene ülkemizi yönetme noktasında olacak hem siyasi partilere hem de Cumhurbaşkanı adaylarına tercihinde bulacaktır. Bizim arzumuz isteğimiz inşallah ülkemizin huzurunun daim etmesi, birlik ve beraberliğinin daim olması ve istikrarımın sürmesidir. Takdir yüce milletimizindir."

EYYÜP KADİR İNAN, OYUNU KULLANDI

İzmir milletvekili adayı da olan Eyyüp Kadir İnan, oy kullanma işlemi için Bayraklı Yamanlar Mahallesi Cemal Gürsel İlkokuluna eşi Büşra ve oğlu Akif Burak İnan ile geldi.

Oyunu kullanacağı 2298 numaralı sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaşan İnan, "Hayırlı olsun" diyerek zarfı sandığa attı.

Seçilecek cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin ülkeye ve millete hayırlı hizmetler yapması temennisinde bulunan İnan, "İnşallah bu gün demokrasi bayramı olarak neticelenecek. Ben seçimlere katılım gösteren, demokratik iradesini ortaya koyan ve büyük bir katılım bilinciyle bu bayramı güçlendiren tüm seçmenlerimize ve hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.