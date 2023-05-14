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Haberler İzmir İzmir'de görenler şaşkına döndü: Oy kullanmaya bakın nasıl geldi!

İzmir'de görenler şaşkına döndü: Oy kullanmaya bakın nasıl geldi!

İzmir'in Bornova ilçesinde at eğitmeni olan 47 yaşındaki Faruk Ceren, oy kullanmaya at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi. Okul bahçesindeki bir ağaca atını bağlayan Faruk Ceren, görenleri şaşkına çevirdi.

DHA

14.05.2023, 13:53 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023, 13:58

Bornova'da oturan at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmak için sabah erken saatlerde sandık başına gitti.

İzmir’de görenler şaşkına döndü: Oy kullanmaya bakın nasıl geldi!

Ceren, oy kullanacağı Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi.

İzmir’de görenler şaşkına döndü: Oy kullanmaya bakın nasıl geldi!

Okul bahçesindeki bir ağaca atını bağlayan Ceren, oyunu kullandı.

İzmir’de görenler şaşkına döndü: Oy kullanmaya bakın nasıl geldi!

Oy kullanma işlemi için okula gelen bazı ailelerin çocukları ise ata bindi.

İzmir’de görenler şaşkına döndü: Oy kullanmaya bakın nasıl geldi!

Faruk Ceren, "Demokrasinin gereğini yerine getirip, oy kullanmak için bugün sandığa atımla geldim. Gergin bir dönemden geçiyoruz.

İzmir’de görenler şaşkına döndü: Oy kullanmaya bakın nasıl geldi!

Bu gerginliği üzerimden atmak için araç yerine atımı tercih ettim. Hem keyifli bir yolculuk oldu hem de vatandaşlardan olumlu tepkiler aldım. Evime tekrar atımla döneceğim" dedi.

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