Foggo’nun hevesi kursağında kaldı

PKK'ya yönelik Hendek operasyonlarında Türk askerinin çocukları öldürdüğü iftirasını ortaya atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoksulluk danışmanı Hacer Foggo'ya İzmir'den sert bir tokat geldi. Foggo, İzmir 2. bölgeden son anda 8. sıra adayı yapılmıştı. Ancak Foggo seçilemedi. Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken "Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi"ne göre 44 çocuk öldürüldü" notunu düştüğü görüldü. Foggo'nun terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD lehine paylaşımları da büyük tepki çekti.

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