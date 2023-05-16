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Haberler İzmir Kutlu: Kiraz’da yine tarihi bir oy aldık

Kutlu: Kiraz’da yine tarihi bir oy aldık

16.5.2023

Gazete

Kutlu: Kiraz’da yine tarihi bir oy aldık
İZMİR'İN Kiraz ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin oy kullanmadığını, milletvekili seçimlerinde yüzde 5'lik oy kaybı olsa da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a yüzde 52,28 oranıyla 15 bin 106 oy verildiğini hatırlatan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, "Kirazlılar, Cumhurbaşkanımıza İzmir ve Türkiye ortalamasının üzerinde oy verdi. Bu gurur bana yeter" dedi.
HEDEFLERİNİN yine yüzde 54 olduğunu ancak çok yaklaşmalarına rağmen bu orana ulaşamadıklarını belirten Kutlu, "Yine de tarihi bir oy aldık. AK Parti kurulduğundan beri Kirazlıların teveccühü ortadadır. AK Parti, genel seçimlerde burada hiçbir zaman ikinci parti olmadı. Oyunu artırarak devam ettirdi. Bu da bizim övünç kaynağımızdır" diye konuştu.
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