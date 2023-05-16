Türk milleti ariftir doğru kararı verir

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 14 Mayıs'taki genel seçimleri öncesi yapılan olumsuz yorumları ve şuanki tabloyu değerlendirdi. Şahin, "14 Mayıs seçimlerinden sonra anlaşıldı ki bunların hepsi balon, dün anlaşıldı ki CHP'nin oyu bizim de uzun zamandır söylediğimiz gibi yüzde 22. Babacan'la, Karamollaoğlu'yla o partilerle birlikte 25 ediyor. Üstüne 9 PKK'nın oyu, 9 da İP'in oyu ile sonuç bu. Bunun için bilmem ne şirketlerinin, bilmem ne araştırmalarına gerek yoktu" diye konuştu.

'BU ÜLKENİN TEMELİ'

TÜRKİYE'DE seçmeni çok büyük oranda konsolide olmuş bir yapı mevcut olduğuna da dikkat çeken Şahin, "Yani Türkiye'de hiç kimse 'Şu benim görüşümdeki adam, şuraya gitti' diye onun peşinden gidip de CHP'ye oy vermiyor. 7'li, 9'lu masa değil, 19'lu masa da kursanız insanın görüşü neyse kendi görüşünün peşinde gidiyor. 19'lu masa da kursalar nafile. Biz en başından beri 'Türk milleti ariftir, en doğru kararı verir' diyoruz. Bir kez daha görüldü ki Türk milleti Kandil'e, ABD'ye, FETÖ'ye kanmadı, inanmadı ve bu ülkenin temelinin milli değerlerimiz olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

PEHLİVAN DAVA ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

14 Mayıs seçimleri kapsamında partisi tarafından Aydın'da ikinci sıradan aday gösterilen MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, partisinin başarısı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için sahada var gücüyle mücadele ettiğini belirterek bu mücadelesinde kendisini yalnız bırakmayan herkese müteşekkir olduğunu söyledi. Gittiği her yerde vatandaşlardan yoğun ilgi ve sevgi gördüğünü belirten Pehlivan, bir mesaj yayımlayarak, "Kızılelmamız Türk ve Türkiye Yüzyılı'na güçlü adımlarla 'gönül seferberliği' ile hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

METİN BURMALI