  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir AK Partili Kaya’dan CHP’li o isme sert gönderme: Geldiği gibi gitti!

AK Partili Kaya’dan CHP’li o isme sert gönderme: Geldiği gibi gitti!

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, CHP'nin İzmir 2. Bölge 8. sırada aday gösterdiği tartışmalı isimlerden Hacer Foggo seçilemedi ve İzmir'den giderken bir poz paylaştı. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya Foggo’nun havalimanından paylaştığı fotoğrafla ilgili, “Kente üç hafta önce ayak basıp, "Ben, İzmir için bir şansım" demişti. Seçilemeyince, tası tarağı toplayıp soluğu havalimanında almış. İzmirliler, TSK'ya iftira atan, Mehmetçik'e hakaret eden CHP İzmir Milletvekili Adayı Hacer Foggo'ya haddini bildirdi. Geldiği gibi gitti” dedi.

17.05.2023, 12:12 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023, 12:16

AK Partili Kaya’dan CHP’li o isme sert gönderme: Geldiği gibi gitti!

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, CHP'nin İzmir 2. Bölge 8. sırada aday gösterdiği Hacer Foggo, İzmir'den ayrılırken paylaştığı görsele, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya tepki gösterdi.

Geçmişte yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhur İttifakı tarafından yoğun eleştirilere maruz bırakılan CHP İzmir Milletvekili Adayı Hacer Foggo, TBMM'ye girememesi sonrası İzmir'den ayrılma kararı aldı.



Kentten gidiş fotoğrafını paylaşan Foggo'ya ise AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından Foggo'ya yüklenen Kaya şu ifadeleri kullandı; "Kente üç hafta önce ayak basıp, "Ben, İzmir için bir şansım" demişti. Seçilemeyince, tası tarağı toplayıp soluğu havalimanında almış. İzmirliler, TSK'ya iftira atan, Mehmetçik'e hakaret eden CHP İzmir Milletvekili Adayı Hacer Foggo'ya haddini bildirdi. Geldiği gibi gitti!"

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA