AK Partili Kaya’dan CHP’li o isme sert gönderme: Geldiği gibi gitti!

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, CHP'nin İzmir 2. Bölge 8. sırada aday gösterdiği Hacer Foggo, İzmir'den ayrılırken paylaştığı görsele, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya tepki gösterdi.

Geçmişte yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhur İttifakı tarafından yoğun eleştirilere maruz bırakılan CHP İzmir Milletvekili Adayı Hacer Foggo, TBMM'ye girememesi sonrası İzmir'den ayrılma kararı aldı.





Kentten gidiş fotoğrafını paylaşan Foggo'ya ise AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından Foggo'ya yüklenen Kaya şu ifadeleri kullandı; "Kente üç hafta önce ayak basıp, "Ben, İzmir için bir şansım" demişti. Seçilemeyince, tası tarağı toplayıp soluğu havalimanında almış. İzmirliler, TSK'ya iftira atan, Mehmetçik'e hakaret eden CHP İzmir Milletvekili Adayı Hacer Foggo'ya haddini bildirdi. Geldiği gibi gitti!"