Foggo böyle gitti!

CHP'NİN İzmir 2. Bölge'den son anda 8. sıra adayı yaptığı Hacer Foggo Meclis'e giremedi. Kontenjandan gelen ve ithal aday olduğu için eleştirilen Foggo, seçimin hemen sonrası İzmir'den ayrıldı. Ayrılırken de Adnan Menderes Havaalanı'ndan turistik geziden dönüyormuş gibi bir fotoğraf paylaşıp, "İzmir dün ben geliyordum, bugün biraz gidiyoruz" mesajı yazdı. Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo, tweet'in altına "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü" notunu düşmüştü. Foggo'nun terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD lehine paylaşımları da büyük tepki çekmişti.

HAYALLERİ SUYA DÜSTÜ 6 LİDER DE BOSTA KALDI

İKİNCİ tur için büyük bir hayal kırıklığı yaşayan 6'lı masa seçmenlerinin önemli bir bölümünün sandığa gitmemesi, bir bölümünün ise Erdoğan'a oy vermesi bekleniyor. Sinan Oğan seçmeninin öncelikli tercihinin de Erdoğan'dan yana olması öngörülüyor. Erdoğan'ın açık ara cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması ile birlikte 6 liderin hepsi boşta kalmış olacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partileri Meclis'te temsil edildiği halde kendileri olamayacak. Grup kurabilecek iki partinin genel başkanları sadece haftada bir kez gelip kendi milletvekillerine hitap edebilecek.