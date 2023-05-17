Kiraz’ın Dokuzlar’ı CHP’ye ‘yokuz’ dedi

Türkiye'nin sandık başına gittiği 14 Mayıs'ta İzmir'de Kemalpaşa ile birlikte Cumhur İttifakı'nın en yüksek oyu aldığı ilçe olan Kiraz'ın Dokuzlar Köyü, tabiri yerindeyse CHP'ye dokuz doğurttu. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimlerden bu yana ikna edebilmek için yardım yağdırdığı köy, direndi ve tercihini yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Köyde, Erdoğan'a 285 oy çıkarken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu sadece 30 oy alabildi.

CHP YAKIN MARKAJA ALDI

Mart 2019 seçimlerinde CHP'ye ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'e İzmir'de en az oy, yüzde 4 ile bu köyden çıktı. Soyer de seçildikten sonra adeta şov yapar gibi ilk bu köye gitti ve ardından da belediye imkanlarıyla köylüleri ikna etmeye çalıştı. Büyükşehir köy halkına 144 arı kovanı, arıcılıkta kullanılan kıyafet ve gereçler verdi, virajlara bariyerler kurdu, yollarının önemli kısmına parke taşı döşedi.

CHP, 14 Mayıs'ta seçim çalışmalarını milletvekili adaylarıyla birlikte bu köyden başladı. Soyer, en son seçim öncesi Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile bu köye çıkarma yaptı ve köylüden oy istedi. Ziyaretle ilgili belediye basın bürosuna hazırlatılan haberde Soyer'in burada ilgiyle karşılandığı ve köye dört yıldır hizmetlerin aksatılmadan götürüldüğü vurgulandı.

323 KİŞİ OY KULLANDI

Ancak, köy halkı, direndi ve CHP ile Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği yardımlara oylarını 'satmayacaklarını' ortaya koydu. Pazar günkü seçimde 323 kişinin oy kullandığı Dokuzlar'da Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan açık farkla önde çıktı. Erdoğan 285 oy alırken, Kılıçdaroğlu'na ise sadece 30 oy verildi. Dokuzlar'dan Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Sinan Oğan'a 7, yarıştan çekilen Memleket Partisi Genel Başkan Adayı Muharrem İnce'ye de 2 oy çıktı.

Dokuzlar sandığından AK Parti'ye 222 oy çıkarırken, MHP 47, CHP 27, İYİ Parti 10 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın yüzde 51.22 oy alarak yüzde 37.14'te kalan Millet İttifakı'nı geçtiği Kiraz'da ilçe Belediye Başkanlığını yıllardır sürdüren AK Partili Saliha Özçınar Kutlu, ilçe halkının Başkan Erdoğan'a olan teveccühünü verdiği oylarla ortaya koyduğunu söyledi. Dokuzlar'daki bu tabloyu da değerlendiren Kutlu, "İnsanlar kimin siyaset için orada olduğunu gayet iyi gözlemliyor. Kötü veya iyi zamanlarında kimin yanında olduğunu görüyor. Dokuzlar'da da böyle oldu ve mahalle halkımız Cumhurbaşkanımız sevgisinden dolayı oylarını ona verdi" dedi.

"ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI"

Yerel seçimlerin ardından Soyer'in Dokuzlar'a gelerek algı oluşturmaya çalıştığını ifade eden Kutlu, "Ancak o mahallemiz kendimi bildim bileli AK Parti ağırlıklı bir mahalle. Orada arı kovanı dağıtmış olmak, orada bir şey yapmış olmak önemli değil. Çünkü devletimizin de desteğiyle orada vatandaşımızın 7/24 yanındayız. İstedikleri kadar uğrasalar da orada sonuç değişmez" diye konuştu.

CHP İL BAŞKANI: RASYONEL DEĞİL

BU tablo CHP'de şok etkisi yarattı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu basın toplantısında Dokuzlar Köyü'nde yaşadıkları hayal kırıklığını ortaya koydu ve köydeki bu tablonun 'rasyonel' olmadığını iddia etti. Aslanoğlu, "Seçimin ardından sabah kalkıp ilk baktığım yer; Kiraz Dokuzlar Köyü oldu. Toplumun belli şifreleri var, onların değişimi kolay olmuyor. Belediye hizmetleri, ilgilenmek, elini sıkmaktan bahsediyoruz ama değişmeyen bir şey var. Bir rasyonelitesi vardır muhakkak, onu anlamamız lazım" dedi.

'FARK YEDİKLERİ KÖYLERİN SAYISI DAHA FAZLA'

Millet İttifakı'nın ciddi manada fark yediği çok sayıda köyleri olduğunu söyleyen Kutlu, "En önemli noktalardan biri de şu: Kiraz halkı gerçek Atatürkçü'nün kim olduğunu, vatanına milletine kimin bağlı olduğunu görmüş ve göstermiş oldu. Biz yerliyiz, köylüyüz, bu açıdan bazıları tarafından her zaman eleştirilen kesimiz. Onların gözünde cahiliz. Ama biz her zaman Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak devletimizin yanında ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durduk" dedi.

ERHAN GÜLENÇ