Rati bebek İzmir’de rahat bir nefes aldı

SOLUK borusundaki darlık nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 2,5 aylık Gürcü bebek, Ege Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Rusudan Bolpvadze ve Mindia Dumbadze çiftinin 2,5 aylık bebekleri Rati Dumbadze'de, doğumdan sonra soluk borusunun 2 ayrı noktasında 2 milimetrelik darlık tespit edildi. Bebek, önce Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi'ne, ardından da Ege Üniversitesi'ne sevk edildi. Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü'nün gerçekleştirdiği operasyonla nefes borusu içindeki dar olan bölge genişletildi.

Dokuları özel cihazla açıp genişleten sağlık ekibi, aynı sağlık sorununun tekrarlamaması için hava yolunun açık kalmasını sağladı. Doğumundan itibaren zor günler geçiren Gürcü bebek, İzmir'deki bu müdahaleyle rahat nefes almaya başladı. Doç. Dr. Dökümcü, bebeğin annesini emerek beslenmeye başladığını söyledi. Anne Rusudan Bolpvadze, "Bebeğim artık gülüyor ve rahat nefes alıyor. Türk doktorlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.