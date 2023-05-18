İzmir’de sağanak yağış etkili oldu! Araçlar sular içinde kaldı

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, tarihi Kemeraltı Çarşısı olmak üzere bazı noktaları sular altında bıraktı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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18.05.2023, 18:16
İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, tarihi Kemeraltı Çarşısı olmak üzere bazı noktaları sular altında bıraktı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yaptığı uyarının ardından sağanak yağış ve dolu kentte etkili oldu. Yağışla birlikte, her yağmurda olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı yine sular altında kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.
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Yağışla beraber vatandaşlarda zor anlar yaşadı.
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Etkili olan yağış sonrası araçlar sular içinde kaldı.
Yeşildere Caddesi'nde ise biriken sular nedeniyle trafik durdu. Kentin bir başka noktasında ise vatandaşlar sularla kaplı caddede yürümek zorunda kaldı.
Vatandaşların aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanırken sürücüler yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç kullanmak zorlandı.
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