İzmir’de sağanak yağış etkili oldu! Araçlar sular içinde kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yaptığı uyarının ardından sağanak yağış ve dolu kentte etkili oldu. Yağışla birlikte, her yağmurda olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı yine sular altında kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.



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