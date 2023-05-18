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Haberler İzmir İzmir'de sağanak yağış etkili oldu! Araçlar sular içinde kaldı

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu! Araçlar sular içinde kaldı

Meteorolojinin günlerdir uyardığı İzmir'de beklenen sağanak yağış gerçekleşti. Yağmur suları çok sayıda yapının içine kadar girdi. Yollarda otomobiller sular içinde kaldı. Vatandaşlar sokaklarda yürümekte zorlandı. Hatta çoğu noktada dereleri andıran görüntüler vardı.

İHA

18.05.2023, 18:16

İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, tarihi Kemeraltı Çarşısı olmak üzere bazı noktaları sular altında bıraktı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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İzmir’de sağanak yağış etkili oldu! Araçlar sular içinde kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yaptığı uyarının ardından sağanak yağış ve dolu kentte etkili oldu. Yağışla birlikte, her yağmurda olduğu tarihi Kemeraltı Çarşısı yine sular altında kaldı, bazı iş yerlerini su bastı.

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İzmir’de sağanak yağış etkili oldu! Araçlar sular içinde kaldı

Yağışla beraber vatandaşlarda zor anlar yaşadı.

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İzmir’de sağanak yağış etkili oldu! Araçlar sular içinde kaldı

Etkili olan yağış sonrası araçlar sular içinde kaldı.

İzmir’de sağanak yağış etkili oldu! Araçlar sular içinde kaldı

Yeşildere Caddesi'nde ise biriken sular nedeniyle trafik durdu. Kentin bir başka noktasında ise vatandaşlar sularla kaplı caddede yürümek zorunda kaldı.

İzmir’de sağanak yağış etkili oldu! Araçlar sular içinde kaldı

Vatandaşların aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanırken sürücüler yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç kullanmak zorlandı.

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İzmir’de sağanak yağış etkili oldu! Araçlar sular içinde kaldı

Kentte kısa aralıklarla dolu yağışı da etkisini gösterdi.

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