İzmir’i çilek kokusu saracak

Kendine has tadı ve kokusuyla ünlü Emiralem Çileği'nin hasat mevsimi, 13'üncü Çilek Festivali ile kutlanacak. 20-21 Mayıs tarihlerinde "Çilek Tadında Festival" sloganıyla düzenlenecek olan festivale vatandaşları davet eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Üretici ve tüketiciyi direkt buluşturacağımız festivalimiz için, geçen yıl olduğu gibi yine çok güzel ve özel bir program hazırladık. Emiralem Gençlik Merkezi ve Düğün Salonu'nu da açacağımız festivalimizde ünlü sanatçıların vereceği konserlerin yanı sıra Yeşilçam aktör ve aktrisleri de Emiralem'de olacak. Çilek kokumuz tüm İzmir'i etkisi altına alacak. Tüm hemşehrilerimizi, güzel İzmirimizin ve ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızı Menemen'deki birbirinden renkli görüntülerin ve yarışmaların olacağı Emirâlem Çilek Festivalimize bekliyoruz" dedi.



ÜNLÜ SANATÇILAR KATILACAK

Festival programı kapsamında ünlü isimler de çilek diyarı Emiralem'e gelecek. Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit ve Engin Çağlar gibi Yeşilçam'ın birbirinden değerli isimleri, cumartesi günü düzenlenecek söyleşide sevenleri ile buluşacak. Hemen ardından ise sevilen şarkıcı Sinan Akçıl, en güzel şarkılarını festival ziyaretçileri ile söyleyecek. Pazar günü ise düzenlenen yarışmaların ödül töreninin ardından Merve Özbey, şarkıları ile festival coşkusunu doruğa taşıyacak.

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